Un español se muda a Suiza y alucina con cómo funciona el paro: "Aquí no son unas vacaciones..."

Mudarse a otro país es una experiencia enriquecedora que ofrece la oportunidad de explorar nuevas culturas, conocer diferentes estilos de vida y ampliar horizontes personales y profesionales. Durante estas estancias, los choques culturales suelen ser grandes,sobre todo si se emigra de países del sur de Europa a países de centro-Europa o del norte del viejo continente.

Los estilos de vida son totalmente diferentes. Mientras que los países del sur son mucho más abiertos y con una vida social mucho más amplia, los países del centro son más reservados y, sobre todo, oscuros; algo que acaba afectando al estado anímico de los ciudadanos, sobre todo de los procedentes del sur de Europa.

En este sentido, es habitual que las personas que comienzan este nuevo capítulo en su vida utilicen las redes sociales para explicar las diferencias y los choques culturales a los que se enfrentan día a día. Por lo que, principalmente a través de TikTok, se comparten experiencias e impresiones a modo de diario personal. Así, el influencer Rafael Cubero (@rafael_cubero), residente en Suiza desde hace un tiempo, comparte este tipo de contenido a través de su perfil en TikTok, y uno de los últimos vídeos ha versado sobre las obligaciones de las personas que se encuentran en paro en el país de Europa Central.

"Eso de que vas a cobrar el paro y son unas vacaciones... Olvídate"

El influencer, Rafael Cubero, famoso en TikTok por compartir vídeos con sus gallinas en Suiza, ha compartido recientemente una nueva publicación en la que explica los aspectos más llamativos del sistema de desempleo en Suiza.

"Cobrar el paro en Suiza... Ojo, que aquí no es como en España. Eso de que vas a cobrar el paro y son unas vacaciones... Olvídate, 'blancaflor'", comienza diciendo el español en su vídeo. "Para poder cobrar el paro en Suiza tienes que haber trabajado, mínimo, 12 meses ininterrumpidos en dos años", continúa explicando Rafael.

Así, el español explica que la cuantía del subsidio será de entre el 70% y el 80% del salario, argumentando que aquellas personas que no tengan niguna carga familiar cobrarán el 70%, mientras que aquellas que tengan hijos a su cargo, una minusvalía del 40% o un salario de 3.797 francos cobrará el 80% de la prestación.

Sanciones por irse de vacaciones y por no aceptar puestos de trabajo

El influencer sigue explicando que en Suiza hay que apuntarse al paro "una vez tengas la carta de despido". Además, advierte de que habrá que hacer "unos cuantos papeles" para solicitar la prestación, entre las que se encuentran una carta de motivación, un CV y acudir a una cita con una orientadora que, al final, te dirá "lo que espera de ti".

Entre estos requisitos, el español asegura que hay que entregar mensualmente entre cuatro y doce búsquedas de empleo, para que quede constancia de que están en el paro por necesidad porque no te contratan en ningún sitio, no porque quieras aprovecharte del subsidio. Así, estas búsquedas de empleo habrá que entregarlas antes del día cinco de cada mes y, si no se entregan, asegura el español, el servicio público de empleo suizo te pondrá una multa de un mes sin cobrar la prestación. Ahora bien, este mes sin cobrar será abonado tres meses después.

Entre otras cuestiones por las que Suiza te puede "multar" está el renunciar al puesto de trabajo y, por ejemplo, el no acudir a los cursos de formación de obligado cumplimiento cuando estás en situación de desempleo. Al igual que si el orientador te ofrece un puesto de trabajo, ya que tampoco lo podrás rechazar, a no ser que "tengas una buena excusa".

De esta manera, uno de los datos más curiosos de los que ofrece Rafael es la imposibilidad de poder irse de vacaciones. En este sentido, el español asegura que "por cada mes, a cada demandante de empleo le corresponden cinco días de vacaciones" que, de disfrutarse, no se cobrarán de paro, es decir, si un suizo se va de vacaciones estando en paro, no cobrará los días correspondientes de prestación.

Finalmente, Rafael Cubero explica que la prestación por desempleo se podrá disfrutar entre 12 y 24 meses. Así, asegura que "puede darse el caso de que hayas trabajado un año, en los últimos dos años, y recibas dos años de prestaciones", o al menos en el Cantón de Berna, que es donde él reside.