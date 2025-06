Un español que vive en Suiza desvela la diferencia con la inmigración respecto a España: "Hay menos delincuencia"

"Queremos que la gente se sienta acompañada y tenga unas personas de apoyo si hay algún problema", explicó Ismael a LA RAZÓN , un sanitario español que trabaja en Suiza y además creado un proyecto llamado First Step Swiss para ayudar a otros españoles que quieran emigrar a Suiza. También reveló cómo nació el proyecto: "Nace de las malas experiencias que tuvimos mi compañero y yo al llegar a Alemania y Suiza, donde nadie nos acompañó".

Este español advierte: "En Suiza no se regala nada y el nivel de exigencia laboral es muy alto y tiene momentos complicados, pero te hace valorar lo que tienes en casa". Sin embargo, anima a hacer las maletas: "Si crees que te mereces algo mejor y hay algún país que te lo puede dar, vete a por ello, que salga bien o mal vas a mejorar y te va a aportar muchísimo". Está claro que Suiza es un país ideal a nivel de sueldos, pero también son importantes distintos aspectos a nivel social.

Ismael reveló la forma de ser de los suizos: "Son gente más fría que nosotros, viven por y para trabajar. No trabajan parar vivir". Sin embargo, otro punto importante es la inmigración, foco de debate tanto en España como en Europa. Sobre este tema habló su socio en la propia cuenta de TikTok de First Step Swiss. En un vídeo explicó las diferencias entre la inmigración en España y en Suiza.

Así es la inmigración en Suiza

"Aquí en Suiza hay muchísima inmigración", comienza afirmando. Sin embargo, no es igual que en otros países de Europa. Para explicarlo, se lanza una pregunta que posteriormente contesta: "¿Por qué en Suiza la inmigración que hay no es tan peligrosa y no hay tanta delincuencia?". La explicación es la siguiente: "Creo que aquí en Suiza controlan muchísimo más el tema de la imnigración". Esto no significa que no haya, que hay mucha como explica, sino que está regulada.

"Si tu vienes, necesitas sacarte un permiso de residencia", explica. De lo contrario, tienes fecha de caducidad: "Sino no puedes estar más de tres meses". Explica lo que provoca el control estricto que hay sobre la inmigración: "Ese control hace que las personas que estén en Suiza vengan a trabajar y no vengan a vivir del estado o delinquir". Las ayudas en Suiza a las personas que llegan de fuera son prácticamente inexistentes a nivel económico. El español concluye con una valoración final: "Eso me gusta de Suiza, pienso que España tiene que mejorar y aprender muchísimo en ese aspecto".

¿Cuánto se ahorra al mes en Suiza?

Desde la mencionada cuenta también subieron un vídeo explicando la diferencia de salario y ahorro en ambos países. Ismael compara sus ingresos y sus gastos como profesional sanitario en Suiza y en España.La diferencia en sueldo es abismal, en España ganaba 1.182 euros mensuales mientras que en Suiza cobra 5.100 euros. En Suiza gasta un promedio de 3.037 euros mensuales, por los 965 euros que gastaba en España. Pese a ser mucho mayor el gasto en Suiza, también lo es el ahorro. Por tanto, en el país helvético ahorra 2.063 euros por los apenas 217 euros en nuestro país.