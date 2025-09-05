Una española se muda con una familia a Estados Unidos y se lo dejan bien claro: 3 folios de normas y la puerta siempre abierta

Una joven española que decidió mudarse temporalmente a Estados Unidos como parte del programa au pair ha compartido en su cuenta de TikTok (@luciia.en.usa) las estrictas normas de convivencia que rigen en su hogar estadounidense. Según relata, las reglas son tan detalladas que ocupan tres folios, abarcando desde horarios de cena hasta normas sobre visitas y uso de dispositivos electrónicos.

Entre las normas más sorprendentes, destaca la obligación de mantener la puerta abierta cuando se recibe la visita de chicos en su habitación, siempre que haya un adulto en casa. Además, se establece un horario estricto para las salidas: entre semana debe regresar a casa a las 10 de la noche y los fines de semana, a medianoche como máximo. También se le exige informar detalladamente sobre su paradero, con quién está y cuándo regresará.

En cuanto a las comidas, se prohíbe el uso del móvil durante la cena, que se realiza entre las seis y las siete de la tarde, mucho más temprano que en España. Al finalizar, todos los miembros de la casa se turnan para poner y quitar el lavavajillas. Además, se prohíbe entrar a la casa con zapatos, debiendo dejarlos a la entrada.

A pesar de estas estrictas normas, la joven destaca que sus anfitriones la animan a integrarse en la vida familiar, participando en los planes como si fuera una más de la familia. Su experiencia ha generado una gran interacción en las redes sociales, donde muchos usuarios han comentado sorprendidos por las diferencias culturales en las normas de convivencia.