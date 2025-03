Una española en Suiza revela la oferta de trabajo que puede cambiarte la vida: “Los salarios triplican los españoles”

Cada vez hay más españoles que deciden hacer las maletas y partir rumbo a Suiza. El país helvético es una opción muy atractiva por sus altos sueldos y por su calidad de vida. Sin embargo, como explicaba un sanitario que trabaja allí en una entrevista a LA RAZÓN, no es un país nada sencillo: “Es un país complejo, peligroso, no por la criminalidad, sino por poder meterse en un círculo vicioso de levantarte, currar y dormir”. Son bastante diferentes a los españoles: “Son gente más fría que nosotros, viven por y para trabajar. No trabajan parar vivir”, explicaba.

Más allá de que la forma de vida sea diferente a la española, los sueldos son muy elevados, incluso en trabajos no cualificados. Un trabajador de la construcción reveló que cobra lo que serían 6.000 euros con el cambio de moneda y un repartidor de comida a domicilio el equivalente a 4.000 euros. La diferencia con nuestro país es llamativa ya que estos salarios superan incluso a los mejores en España.Minerva, una española que vive en Suiza y tiene casi un millón de seguidores no se quedó ahí y reveló una curiosa oferta de trabajo en el país helvético.

La oferta de trabajo en Suiza que puede cambiarte la vida

Según Minerva, la oferta de trabajo es tan buena que empezó así su vídeo en redes antes de mencionar la oferta: "Si estás viendo este vídeo es que te ha tocado la lotería". Posteriormente, fue al grano: "Han vuelto las famosísimas ofertas para trabajar en cruceros fluviales en Suiza". Tras mencionarla, realizó una aclaración: "Sí, amiguitas, hay cruceros en Suiza.

Remarcó que la oferta es muy suculenta a nivel económico: "Lo más llamativo es que los salarios triplican los españoles". Detalla más el puesto: "Principalmente se busca personal para la hostelería". También reveló la principal ventaja de este empleo: "Trabajar en este crucero es tu mejor opción teniendo en cuenta que la manutención y el alojamiento está a cargo de la empresa". También reveló el nombre de la empresa que está reclutando: "Es Viking Cruises". Acaba con un consejo: "No pierdes nada por postularte".

La gran curiosidad de los supermercados en Suiza

Aunque se tiene a pensar que al ser los sueldos más altos, el precio de la compra es superior, no siempre es así. Dos españolas que viven en Suiza mostraron el precio de la compra en un supermercado con un vídeo en redes: "Enseña el ticket, que luego la gente no me cree". Fueron enseñando productos y también hicieron lo propio con el ticket final y no hay tanta diferencia con los precios en España.

De hecho, se da una curiosa situación en los supermercados, explicada por otra española: "En Suiza siempre redondean el precio final de la compra porque no existen las monedas de 1 o 2 céntimos", explica la española. "Normalmente es en cosas como la verdura o la fruta porque las pesas al kilo y produce esos centimillos, en general tienen los precios siempre ya redondeados" indica. De este modo, aunque los productos ya envasados tengan unos precios determinados, siempre se puede recortar un poco de dinero a la hora de adquirir este tipo de enseres, que al fin y al cabo son vitales para las recetas diarias.