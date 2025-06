El Estado Islámico afirma haber asesinado a casi 1.500 cristianos en el último año

El Estado Islámico (ISIS, Daesh) se jacta, en su revista semanal An Naba, de que, en los ultimos 12 meses, ha asesinado 1.480 cristianos, destruido 1.616 de sus casas casas e incendiado 20 iglesias. Escalofriante balance de una cuadrilla de delincuentes que ponen el nombre de Alá, una autémtica blasfamia, por delante para perpetrar sus fechorías.

Lo que ocurre con el terrorismo yihadista es que no encuentra freno a sus actuaciones criminales. Los países occidentales, entre ellos España, han dejado el Sahel, donde se cometen muchos de estos delitos, en manos de Rusia, a la que, según obsdervadores, le preocupa lo que ocurra con los cristianos lo mismo que si uno de sus drones se estrella contra una casa habitada por civiles en Ucrania.

El Sahel y los países donde opera Isis dentro del continente (de las 4.943 víctimas, 3.720 se registraron en África), constituye el principal peligro para la Europa civilizada y feliz que vive de espaldas a una creciente amenaza. Mientras se celebran fiestas, que irritan profundamente a los fanáticos musulmanes, y cada cual (el que pueda) prepara sus vacaciones, los yihadistas trabajan con el objetivo de atacar a Occidente, "hasta hacer ondear la bandera del Califato en el Vaticano, en Roma", como proclaman en sus escritos. España, Al Andalus, no se libra de la estrategia expansionista.

La historia, lamentablemente, se repite muchas veces y los pueblos no reaccionan hasta que no ven el peligro en la puerta de sus casas. Parecen una cuadrilla de desarrapados que pululan por países africanos y asiáticos con el fusil de asalto y la daga en la mano, pero no son eso, constituyen un peligro organizado con unos objetivos perfectamente definidos. Y que no se equivoquen algunos. No se conformarán con "Derribar la Cruz", sino que iran mucho más allá.