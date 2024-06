La estafa en las revisiones del gas pone en alerta a varias comunidades: cómo puedes evitar el fraude

Una de las prácticas fraudulentas más frecuentes en el ámbito del consumo doméstico involucra a trabajadores que ofrecen servicios de inspección y mantenimiento del hogar a domicilio de manera rutinaria. En este caso, la Asociación Española de Consumidores (Asescon) ha alertado este lunes de nuevos casos de estafa en las revisiones del gas tras recibir avisos en ese sentido desde Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia y Galicia. Así lo precisa en un comunicado en el que recuerda que ya hace dos meses advirtió de “uno de los fraudes más habituales” en el ámbito del consumo, como es el relacionado con las visitas de “falsos revisores del gas”.

Los estafadores acuden a los domicilios haciéndose pasar por inspectores de la empresa del gas señalando que deben realizar la revisión de la instalación de gas y exigiendo el pago de los supuestos trabajos realizados Este fraude preocupa especialmente Asescon dado que las víctimas “suelen ser personas de avanzada edad y, por tanto, muy vulnerables”. De hecho, la asociación ha iniciado una campaña de atención y formación de los consumidores “vulnerables” y ofrece algunos consejos para “evitar ser víctima de estos fraudes”.

Entre ellos, hace hincapié en que, en el caso de la revisión de la instalación de gas, la empresa distribuidora enviará una notificación para comunicar la fecha. Por tanto, si no se ha recibido esta notificación no se debería permitir el acceso a nuestra vivienda de nadie que quiera hacer esa revisión. Esa revisión no se paga en el domicilio sino que irá en la factura del suministro de gas canalizado.

En el caso del gas butano, es el usuario el que debe concertar la visita con la empresa que debe realizar la revisión entre las que están autorizadas para ello. En ambos casos, el consumidor tiene derecho a solicitar la identificación del personal de la empresa que se presente en su domicilio para efectuar la revisión.

Si la revisión arroja un resultado favorable, la empresa instaladora debe “facilitar” el “oportuno” Certificado de la Revisión. Es recomendable conservar dicho certificado hasta la próxima revisión. Si se han tenido que cambiar piezas (por ejemplo, el regulador) tenemos derecho a solicitar las piezas que han sido sustituidas. Por último, Asescon recomienda avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si pensamos que podemos estar siendo víctimas de un posible fraude.