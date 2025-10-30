Estas son las Comunidades españolas que más celebran Halloween

Cada año, la celebración de Halloween gana terreno en España, donde las calabazas, los disfraces y las fiestas temáticas se combinan con tradiciones locales profundamente arraigadas. Lo que comenzó como una influencia de origen anglosajón se ha consolidado como una cita del calendario festivo, especialmente en algunas regiones que han sabido adaptarla a su propia identidad cultural.

De acuerdo con un ranking elaborado en un vídeo de TikTok por la cuenta @mejor_no_preguntes, las comunidades españolas donde más se celebra Halloween son Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia. En cada una de ellas, las actividades comienzan varios días antes del 31 de octubre e incluyen desde pasajes del terror y concursos de disfraces hasta ferias y talleres familiares. Las calles, los comercios y los centros culturales se llenan de decoración temática, mientras las celebraciones se extienden a escuelas, espacios públicos y locales de ocio nocturno.

En cada región, la festividad adopta formas distintas: en algunos lugares se apuesta por espectáculos, disfraces y actividades de ocio al estilo internacional, mientras que en otros se mantiene una profunda conexión con las celebraciones de difuntos y los ritos tradicionales de otoño.

De los pasajes del terror a las raíces celtas del Samaín

En Madrid, el protagonismo lo tienen los pasajes del terror, las actividades culturales y los concursos de disfraces repartidos por distintos distritos. La ciudad ofrece propuestas para todas las edades, como el conocido Pumpkin Patch de Aranjuez, inspirado en los huertos de calabazas estadounidenses, o representaciones teatrales en centros culturales donde también se instala un altar de muertos. Las calles de los municipios cercanos, desde Paracuellos del Jarama hasta Alcalá de Henares, se decoran con calabazas y luces para acompañar la festividad.

En Cataluña, Halloween convive con la tradicional Castañada, que aporta un contraste entre lo local y lo internacional. En Barcelona, el HLWN Fest transforma la Estació de França en un gran espacio festivo con música, disfraces y actuaciones, mientras que el Poble Espanyol se convierte en un laberinto del terror con experiencias inmersivas. En otras localidades, como Viladecans o Tarragona, se celebran ferias y pasacalles donde los panellets adoptan versiones decoradas para la ocasión.

Más al sur, Andalucía se distingue por la variedad de sus celebraciones. Ciudades como Málaga y Cádiz ofrecen pasajes del terror, concursos, desfiles y actividades familiares. En el Muelle Uno de Málaga se organizan jornadas de “Truco o Trato” y concursos de disfraces, mientras que pueblos como Soportújar, conocido por su imaginario de brujas, preparan recorridos temáticos que mezclan las leyendas locales con la estética de Halloween.

Por su parte, la Comunidad Valenciana combina el espíritu festivo de la fecha con tradiciones propias como la Nit de les Ànimes. En Valencia, Benidorm y Alicante, los parques temáticos Terra Mítica y Bioparc se suman a la fiesta con atracciones decoradas, espectáculos nocturnos y actividades para niños. En las calles y centros comerciales abundan los talleres de maquillaje, las cenas temáticas y los concursos de disfraces que se prolongan durante todo el fin de semana.

En el extremo noroeste, Galicia mantiene vivo el Samaín, una festividad de origen celta considerada el precedente del Halloween actual. Durante los últimos días de octubre y los primeros de noviembre, ciudades como Santiago de Compostela, Ourense, Vigo y Lugo celebran desfiles de ánimas, túneles del terror, pasacalles y talleres de calabazas. En algunos municipios, las celebraciones incluyen cenas temáticas y procesiones con velas y sábanas, recordando las antiguas costumbres relacionadas con el cambio de estación.

Aunque cada comunidad lo celebra a su manera, el Halloween español comparte un mismo espíritu: el de la creatividad y la diversión. Desde los escenarios urbanos hasta los pueblos con tradiciones ancestrales, el 31 de octubre se ha convertido en un punto de encuentro entre generaciones y culturas que, bajo máscaras y calabazas, dan la bienvenida al invierno con una mezcla única de fiesta y tradición.