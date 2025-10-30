Un fondo solidario de Banco Santander contribuye a la inserción de 5.800 personas

Banco Santander, a través del fondo de inversión Santander Compromiso Solidario FI gestionado por Santander AM España, ha repartido cerca de 700.000 euros entre varias ONG que han destinado este dinero a diferentes proyectos de economía social, inserción socio-laboral e igualdad de colectivos en riesgo de exclusión social en España, así como a varios de cooperación internacional. Esta partida se ha distribuido entre 32 proyectos, que beneficiarán a más de 5.800 personas.

El acto de entrega se ha celebrado en la sede de Santander España y ha contado con la asistencia del consejero delegado de Santander España, Ignacio Juliá; el country head de Santander Asset Management España, Martín Chocrón, y los máximos responsables de Cáritas Española, Manos Unidas y la Confer. Durante el evento han intervenido varios de los beneficiarios de algunos de los proyectos desarrollados el año pasado.

Cáritas ha recibido unos 345.000 euros, que dedica a dos áreas fundamentales. Por un lado, apoyar a los colectivos en situación o riesgo de exclusión social con los que la organización trabaja habitualmente (familia, infancia y juventud, inmigrantes, mujeres en situación de vulnerabilidad y personas sin hogar). Por otro lado, fomentar la creación de empleo vinculado a la economía social y a la economía verde.

En el caso de Manos Unidas y de la Confer se ha asignado algo más de 170.000 euros a cada una. Manos Unidas ha dedicado este importe a cuatro proyectos en India, Zambia, Chad y República Democrática del Congo enfocados en la cooperación para el desarrollo en diferentes líneas de acción, como la educación, el apoyo a la inserción profesional de jóvenes y el acceso al agua potable de las poblaciones más desfavorecidas. Otro de los proyectos de Manos Unidas que ha recibido apoyo se ha centrado en sensibilizar a la población española, a través de un festival de cortometrajes, acerca de los problemas y de la situación de precariedad en la que viven muchas personas de los países más necesitados. Por su parte, la Confer ha coordinado 14 proyectos dirigidos a la formación orientada al empleo de aquellos colectivos en situación o riesgo de exclusión social.

Santander Compromiso Solidario es un fondo ético de renta fija mixta euro que se constituyó en junio de 2003 y que se gestiona bajo criterios financieros y de ISR (Inversión Socialmente Responsable). El fondo, que en los últimos once años ha donado más de 23 millones de euros, cuenta con un mandato “socialmente responsable”, basado en la Doctrina Social de la Iglesia Católica, que establece una serie de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo para la valoración de las inversiones y que ha sido confeccionado por su Comité Ético integrado por la Fundación Pablo VI, Cáritas Española, Manos Unidas, Banco Santander y Santander Asset Management España.

A finales de septiembre, el fondo cuenta con un patrimonio bajo gestión de 230 millones de euros y tiene más de 7.069 partícipes. Este año ha recibido por tercer año consecutivo el premio Expansión#Allfunds al Mejor Fondo Solidario. Banco Santander es pionero en España en Inversión Socialmente Responsable (ISR). En 1995, constituyó el fondo Inveractivo Confianza FI, el primer fondo de este tipo en España.