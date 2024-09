Estos son los mejores planes para hacer en casa un día de lluvia

El cambio de semana vendrá en esta ocasión acompañado también de un salto de estación. El lunes tendrá lugar el equinoccio de otoño en el hemisferio norte de la Tierra, dando por finalizado oficialmente el verano. Otros años el estío esperó un poco más para despedirse del todo, pero en esta ocasión ya hemos podido notar cómo las lluvias de los últimos adelantaban el cambio de estación en gran parte de España.

Muchas personas estaban esperando ansiosas que llegase la temporada de precipitaciones y, más especialmente, una bajada considerable de las temperaturas máximas, ya que este año se dieron especialmente elevadas durante el verano. Como se suele decir, 'contra el frío uno siempre puede echarse una rebeca por encima, pero contra el calor te quedas rápidamente sin ropa que quietarte'.

Hay tiempo para todo a lo largo de un año, y ahora llega la etapa preferida de la gente que se define como más 'casera', cuando las tormentas dejan días húmedos, pero todavía no tan fríos como los del inverno, y puede uno quedarse en el hogar disfrutando de las gotas de lluvia y la tranquilidad del momento. Cuando cae un volumen importante de agua no se puede salir tanto a la calle, pero hoy en día, con la infinidad de recursos que tenemos a nuestra disposición, se entretiene uno incluso más dentro de casa.

Otoño en España Canva

Llega la temporada de guardar la ropa corta y de sacar los atavíos suaves y confortables del armario. El entretiempo reúne lo mejor del invierno y del verano: por un lado, ropa cómoda y tranquilidad, y por el otro, una temperatura agradable y horas de luz que mantienen nuestros cerebros más activos. Sin embargo, con tantas fuentes de entretenimiento y distracción, a veces uno acaba saturado y sin saber por cuál decidirse. Por ello, hoy presentamos algunas ideas para pasar la tormenta en el hogar, ya sea solo o acompañado.

Los mejores planes para hacer en casa un día de lluvia

El otoño siempre ha sido interpretado como un sinónimo de melancolía y pesadumbre, pero quedarse toda el día mirando por la ventana de forma triste y contemplativa es una decisión, y muy poco razonable. No debería ser imposible aburrirse teniendo televisión, internet, consolas, juegos de mesa, familia, compañeros de piso, etc. y, sin embargo, nos ocurre ahora más que nunca. Demasiados estímulos, por ello, en necesario centrarse en uno solo y hacerlo bien, pues solo cuando uno está en la intimidad es cuando mejor puede practicar la concentración y la entereza.

La opción de 'serie y manta' es más que respetable, pero pasarse los ratos libres en una especie de 'hibernación con tele' hasta que llegue la primavera acaba cansando a cualquiera. Por eso, para estimular la originalidad y no terminar cansado de una actividad, aquí proponemos una lista de planes:

Juegos de mesa

Ya no hace buen tiempo como para estar en la calle, y es un buen momento para compartirlo con los amigos y familiares con algún juego de mesa. Hay de todo tipo, algunos rápidos y otros que incluso pueden demorarse meses. Aprovechad para comenzar una partida de rol que dure toda la temporada de frío y precipitaciones, y veréis cómo cada vez se pone más compleja e interesante.

Catan, el juego de estrategia larazon Amazon

Otra muy buena opción, especialmente para involucrar a varias personas no solo durante un día, es empezar juntos un nuevo juego de mesa competitivo, como puede ser 'Warhammer' o 'Magic The Gathering'. Esta clase de pasatiempos necesitan de mucha implicación, y entrar a ellos en grupo puede mantener a todos entretenidos y compitiendo por muchas semanas. Además, son complejos y muchas veces necesitan de otras tareas adicionales, como pintar figuritas, que puede ser un 'hobby' secundario muy gratificante.

Explotar la faceta artística

Hoy en día se comercializan cientos de 'kits' para iniciarse en alguna materia de arte o manualidad. Hay de todo tipo, desde pintura al óleo hasta origami, aunque estos últimos años se ha puesto muy de moda la fabricación casera de velas aromáticas. No son entretenimientos en vano, sino que de la mayoría de ellos luego se obtienen tanto habilidades prácticas como bonitas decoraciones para el hogar.

Taller pintura de meninas Velázquez Tech Museum

En esta categoría también entra el ganchillo o el bricolaje, que desde hace algunos años, cuando la ciudadanía fue obligada a permanecer en casa durante unos fatídicos meses, muchas personas se engancharon a ellas y aún hoy las continúan.

Aprender a cocinar y a comer mejor

Los fogones no dejan de ser una sala de experimentos, solo que si algo sale mal, normalmente nada explota, sino que toca tirarlo a la basura. La cocina es un oficio y un 'hobby' infinito y muy gratificante. Cuanto más tiempo se emplee en él, mejores resultados de obtendrán, funciona por experiencia acumulativa. Además, cocinar nuestros propios alimentos también contribuye a que seamos más conscientes de la dieta que seguimos cada día, y es una forma perfecta de mejorar la alimentación.

Cocinar el horno tiene grandes ventajas, pollo asado en el horno, visión desde el interior del horno Dreamstime

'Peli' y manta

Se trata de un clásico, y esto es así porque nunca falla. Sin embargo, con tantos contenidos a un solo 'clic', nuestra forma de consumo ha cambiado, y cada vez le damos menos importancia a lo que ponemos en la televisión. Una gran idea para la temporada de lluvias es iniciar un ciclo de series o películas relacionadas con una temática o un autor concreto que nos apasione, para sacar de ello algo más que entretenimiento.

Así lucía el aspecto de la criatura según la película «Godzilla», dirigida en 1954 por el cineasta japonés Ishiro Honda Archivo

Podemos revivir la experiencia del 'cine quinqui' (Eloy de la Iglesia, José Antonio de la Loma), o comenzar con amigos un ciclo de cine concreto (comedia japonesa, drama coreano, western...). También puede ser muy divertido aprovechar las tardes de tormenta para juntarse las mismas personas en casa y ver películas de 'serie C' o algún 'reality show' español de principios de los 2000.

Videojuegos de toma de decisiones

Los amantes de los videojuegos aprovechan las vacaciones de verano para jugar durante horas a sus títulos favoritos, pero existen otra clase de juegos que se pusieron de moda hace unos pocos años y que no necesitan de tanta habilidad. Son un producto a medio camino entre la cinematografía y el videojuego, en el que los espectadores han de tomar decisiones y pueden explorar el mundo a la vez que avanza la trama.

Ellie y Joel en "The Last of Us: Parte I" NAUGHTY DOG / SONY

Las historias que cuentan suelen ser increíbles, y el hecho de controlar al protagonista con el mando de la consola hace que la experiencia inmersiva sea mucho más intensa. Además, por norma general tardan en completarse más de 20 o 30 horas. Jugar uno de estos títulos en pareja o con amigos puede dar largos ratos de entretenimiento y expectación. 'Bioshock', por ejemplo, está basado en una de la novelas más famosas de Ayn Rand. Otros juegos del mismo estilo son 'The last of us', 'Life is strange', 'Detroid: become human'.