Estos son los mitos sobre el cáncer de mama que más preocupan a una científica y experta en oncología

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, Alba Morán, doctora en biomedicina y oncología molecular ha revelado aquellos mitos que están muy instaurados en la sociedad y que representan un peligro, no solo para los pacientes con cáncer, sino también para la comunidad en general al contribuir a la desinformación.

Los mitos más alarmantes

Los mitos que más preocupan a la doctora Morán están relacionados con el tratamiento del cáncer y no solo del cáncer de mama sino a nivel general.

"Lo más alarmante es cuando las personas abandonan los métodos que sabemos que funcionan, porque han sido probados de manera segura y rigurosa en un gran número de pacientes", advierte. Según la doctora, cuando los pacientes se alejan de los hospitales y optan por pseudoterapias o tratamientos fraudulentos, que proliferan en las redes sociales, ponen en riesgo su salud. “Creer que los tumores tienen causas emocionales, espirituales o de otro tipo que no sean moleculares nos aleja de las mejores estrategias que tenemos para lograr el tratamiento más efectivo y prolongar la supervivencia lo máximo posible", añade con preocupación.

En el caso específico del cáncer de mama, Morán explica que, aunque es común escuchar que está vinculado a experiencias emocionales o traumas, “todo eso es falso. No hay ninguna evidencia que lo respalde. Lo que sabemos con certeza es que el cáncer de mama tiene causas moleculares y cada vez comprendemos mejor esos mecanismos”. La doctora subraya que es precisamente gracias a esta comprensión molecular que se desarrollan tratamientos y fármacos efectivos. Y es que es a nivel molecular donde encontramos las claves para tratar el cáncer, no en teorías sin fundamento.

«Armas biológicas» contra el cáncer de mama larazon

¿Qué debe saber la sociedad sobre el cáncer?

Morán insiste en que es fundamental que la sociedad entienda ciertos aspectos clave sobre el cáncer. “No podemos ver el cáncer como un 'enemigo externo' o una enfermedad infecciosa que invade nuestro cuerpo. Los tumores se desarrollan a partir de nuestras propias células, que han dejado de funcionar correctamente", explica. Este concepto es crucial para comprender por qué a veces es tan difícil desarrollar tratamientos que solo afecten a las células enfermas. “Las células cancerígenas son, en muchos aspectos, muy similares a las células sanas, con algunos cambios moleculares. Por eso, los tratamientos pueden afectar a células sanas y tener efectos secundarios no deseados", añade.

Otro aspecto que la sociedad debe tener claro es que cada tumor es único, incluso si afecta la misma zona del cuerpo. "Muchas personas piensan que las experiencias de otros con cáncer de mama serán similares, pero cada tumor tiene características moleculares distintas. Por eso, comparar diagnósticos y pronósticos entre pacientes puede llevar a falsas esperanzas o expectativas equivocadas", advierte Morán. Los tumores, aunque se originen en el mismo órgano, pueden ser muy diferentes en cuanto a su comportamiento y respuesta al tratamiento.

Los dos consejos clave que todo paciente debería conocer

La experta aporta dos recomendaciones fundamentales para las personas diagnosticadas con cáncer: "Primero, no te dejes engañar por quienes te prometen curas milagrosas. Y segundo, no te dejes vencer por el miedo". Morán insiste en la importancia de confiar en los médicos especializados, como los oncólogos y ginecólogos, profesionales colegiados y con responsabilidad sobre sus palabras y acudir a instituciones médicas acreditadas. "Si no sabes distinguir entre el gurú y el profesional, vete a un hospital. Allí encontrarás el mejor criterio y las mejores herramientas para ayudarte", concluye la doctora Morán, reafirmando su confianza en la medicina basada en evidencia científica como el mejor aliado en la lucha contra el cáncer.