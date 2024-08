Evita hacer esto cuando pares en un área de servicio: la Guardia Civil advierte de robos y otros problemas

Agosto y el verano ya están 'en las últimas', no queda nada para tener que regresar a la tediosa vida rutinaria: unos al trabajo y otros al colegio, pero todos ocupados. Muchas familias están aprovechando estos ´días finales para regresar a casa después de unas merecidas vacaciones en la playa o de una temporada de paz y tranquilidad en sus pueblos.

Con ello, los viajes en carretera adquieren un volumen mayor ahora que en ninguna otra época del año, por lo que se forman atascos y el riesgo de sufrir un accidente es mayor. Además de guardar una especial atención al volante, también se debe prestar más cuidado cuando se para en una estación de servicio. La Dirección General de Tráfico (DGT) normalmente recomienda que los conductores paren cada 200 o 300 kilómetros a descansar un poco las piernas y tomar el aire.

Según los datos del Ministerio de Transportes, existen en España 617 áreas de descanso registradas en las carreteras de todo el país, suficientes para parar a repostar cuando el cuerpo o el depósito de gasolina lo van pidiendo. Al igual que ocurre durante los conciertos u otras grandes aglomeraciones de gente, los delincuentes aprovechan la confusión en las áreas de servicio para actuar sin ser descubiertos.

Robo de un coche istock

Los problemas o los riesgos para la salud pueden darse 'en estático', no solo cuando se está conduciendo por la autopista a 120 kilómetros por hora. Tampoco queremos ser alarmistas, no es que las bandas criminales se hayan vuelvo a hacer emboscadas en los caminos como el famoso bandido 'Curro Jiménez', pero ser demasiado inocente y no se tiene ninguna clase de precaución ayuda a 'llamar a la suerte'.

La Guardia Civil lanza una serie de precauciones para evitar problemas

Para evitar exponerse fácilmente tanto a hurtos en el coche como a insolaciones, deshidratación u otros riesgos para la salud, la Guardia Civil de Zaragoza ha compartido un vídeo a través de redes sociales explicando algunos consejos de pasos a seguir para no caer en riesgos innecesarios. Muchas personas atravesarán España en carretera los próximos días, así que deben tomar precauciones si se va a hacer un viaje.

Asegúrate de que el lugar donde estaciones el vehículo que no afecte a la seguridad del tráfico. Esto es especialmente relevante cuando se para a un lado de una vía en la que está permitido circular a altas velocidades, que disminuyen considerablemente la capacidad de reacción de un conductor.

Aparca en un lugar en sombra. A ser posible, busca zonas resguardadas del sol y de otras inclemencias climatológicas. Hay que evitar que el automóvil se sobrecaliente, además de que si alcanza altas temperaturas la conducción se vuelve muy desagradable y los sofocos empeorarán la atención.

No dejes objetos de valor a la vista. Cualquier elemento que posea un alto valor tanto emocional como monetario debe guardarse en el maletero o debajo de los asientos, para que los ladrones no puedan detectarlo a través de la ventanilla y tener un aliciente para entrar a robar en nuestro vehículo.

Utiliza las papeleras. Si vas a beber o comer algo durante el descanso del viaje, deposita los deshechos en los lugares habilitados para ello. El viento puede arrastrar basuras y entorpecer la visión de los conductores si éstas se chocan en la luna del coche. Además, las colillas y los vidrios abandonados son uno de los principales causantes e incendios no planificados.

Ante cualquier incidente o emergencia, se pude llamar al número de teléfono 062, que presta atención 24 horas al día, los 7 días de la semana. El aviso llegará al Centro Operativo Complejo de la Comandancia de la Guardia Civil más cercano, que actuará de forma inmediata para atender la petición de ayuda.