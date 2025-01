Cuándo empiezan las rebajas de enero en Inditex: Zara, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti...

Los amantes de la moda tendrán marcada esta fecha en el calendario, y si aún no te has enterado, aquí estamos para recordarte que muy pronto dan comienzo las rebajas de invierno 2025. Por si los reyes no te han traído esa chaqueta de Zara que tanto deseabas, estas de suerte porque en menos de lo que te piensas te vas a poder hacer con ella y con un precio mucho más rebajado.

Las rebajas de Inditex son una oportunidad que no podemos perdernos, tanto en sus tiendas físicas como en su plataforma online. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las rebajas online comienzan un día antes que en las tiendas físicas. Esto significa que quienes prefieren evitar las aglomeraciones tienen la ventaja de realizar sus compras desde la comodidad de su casa y recibir sus productos directamente en la puerta.

Fechas de las rebajas en Inditex

Las rebajas del grupo Inditex son, año tras año, uno de los eventos más esperados por los compradores. Aunque no se ha realizado un anuncio oficial, todo apunta a que las ofertas comenzarán siguiendo el calendario habitual. Las marcas del gigante textil Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Pull & Bear y Lefties, podrían dar inicio a sus descuentos el 6 de enero a través de sus plataformas digitales.

Gente de compras en el centro de Madrid David Jar La Razón

Cada firma del grupo arrancará sus rebajas en horarios diferentes. Zara, conocida por ser la última en activar sus ofertas, podría comenzar a las 20:00 en su aplicación móvil, mientras que las demás marcas lo harían antes. Es importante señalar que la versión móvil de estas tiendas siempre ofrece acceso anticipado, comenzando una hora antes que la web oficial. En el caso de Zara, se espera que la página web habilite los descuentos a las 21:00 del mismo día.

Para quienes prefieren comprar en persona, las rebajas en tiendas físicas estarán disponibles desde el sábado 7 de enero. Por lo tanto, los clientes que no han conseguido lo que querían de manera online, tendrán la oportunidad directamente en los establecimientos físicos a partir de esa fecha.

Trucos para las rebajas

Una de las ventajas más prácticas que ofrece Inditex en sus rebajas de invierno es la posibilidad de organizar tus compras antes del lanzamiento oficial. Días previos al inicio de las promociones online, las páginas web de sus marcas permiten a los usuarios seleccionar productos que estarán en oferta y añadirlos a su cesta. Esta función incluye información, como el precio con descuento y el porcentaje de reducción aplicado, lo que facilita la planificación de las compras.

Gracias a esto, los clientes pueden tener sus artículos preferidos listos para adquirirlos en cuanto comiencen las rebajas, agilizando el proceso de pago. Al evitar la necesidad de buscar los productos nuevamente, se ahorra tiempo y se reduce el riesgo de que las prendas más deseadas se agoten. Una estrategia para quienes tienen muy claro lo que quieren comprar y no quieren quedarse sin ello.