Un Ferrari y un Mercedes de alta gama requisados al narcotráfico, a subasta por 150 euros

Un Ferrari FF y un Mercedes G 63 intervenidos al narcotráfico salen a subasta pública por un precio inicial de 150 euros cada uno, y los ingresos obtenidos se destinarán a programas de prevención, asistencia e inserción social y laboral a drogodependientes.

Esta subasta se hace a iniciativa de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, está ya abierta a pujas y concluirá el próximo jueves 25 de septiembre, según han informado el portal de subastas Escrapalia y la empresa Surus Inversa en un comunicado este miércoles.

Ambos coches de alta gama forman parte del fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, que gestiona el Ministerio de Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas (DGPNSD).

Este fondo contiene bienes, efectos e instrumentos decomisados por sentencia firme en procesos por narcotráfico y otros delitos relacionados, lo que permite enajenarlos y liquidarlos mediante subasta pública.

En 2023 el Gobierno distribuyó 28.350.000 de euros procedentes de este fondo de bienes decomisados. Entre los bienes subastados en los últimos meses figuran embarcaciones, maquinaria e inmuebles.

Lo recaudado permite financiar programas de prevención de toxicomanías, asistencia de drogodependientes e inserción social y laboral de éstos y en los últimos años el 70% de los ingresos se han dedicado a reducir la demanda y otro 30 % a disminuir la oferta, es decir, a perseguir el delito y a actuaciones policiales y aduaneras, informa Efe.