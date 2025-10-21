La Fiesta del Cine llega a Madrid: entradas a 3,50 € durante cuatro días

La alfombra roja de las salas vuelve a desplegarse en Madrid. Del lunes 3 al jueves 6 de noviembre de 2025, la Fiesta del Cine permitirá que ver cine en sala cueste solo 3,50 €. Una auténtica llamada al espectador para recuperar el ritual de la butaca, la oscuridad compartida y la experiencia colectiva.

Una edición especial para el cine en sala

La Fiesta del Cine, impulsada por la Federación de Cines de España (FECE), la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE) y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), se ha consolidado como una estrategia para incentivar la asistencia a las salas de cine en España.

Después de una edición en junio, esta segunda convocatoria del año se desarrollará entre el 3 y el 6 de noviembre, y la gran novedad es que ya no es necesario acreditar la participación previamente: basta con comprar la entrada al precio promocional. Desde su primera edición en 2009, han participado ya más de 32 millones de espectadores.

Fechas, precio y condiciones clave

Fechas: del lunes 3 al jueves 6 de noviembre de 2025.

del lunes 3 al jueves 6 de noviembre de 2025. Precio: 3,50 € por entrada para las sesiones de las salas adheridas.

3,50 € por entrada para las sesiones de las salas adheridas. Compra: se puede adquirir la entrada en taquilla, web de la sala o máquinas automáticas. No se requiere acreditación.

se puede adquirir la entrada en taquilla, web de la sala o máquinas automáticas. No se requiere acreditación. Limitaciones: algunas funciones en formatos especiales (3D, IMAX, ScreenX, butacas premium) pueden quedar excluidas o implicar suplemento según la sala.

¿Qué salas participan en Madrid?

En la Comunidad de Madrid se han adherido numerosas cadenas y complejos cinematográficos que permitirán aprovechar esta oferta. Entre los operadores destacados figuran cadenas como Yelmo Cines, Cinesa o Kinépolis, que ya participan habitualmente en estas convocatorias. Como parte del detalle local, se recomienda consultar la web de cada cine para ver horarios exactos, funciones participantes y formatos incluidos.

¿Por qué es relevante para el espectador y la industria?

Para el público, esta edición de la Fiesta del Cine representa una oportunidad de ver estrenos o películas recientes en gran pantalla a un precio muy reducido. Para la industria, la iniciativa sirve como mecanismo de reactivación de las salas, fomentando la asistencia frente al crecimiento del consumo en plataformas digitales.

La eliminación de la acreditación simplifica la participación y puede favorecer una mayor afluencia de público.

Consejos prácticos para aprovechar la cita

Verifica la disponibilidad de la sala y funciones para esos días en la web de tu cine preferido.

y funciones para esos días en la web de tu cine preferido. Si buscas sesiones en 3D, IMAX o formatos especiales, confirma si están incluidas o requieren suplemento.

Compra la entrada lo antes posible: dado el precio reducido, puede haber gran demanda en determinadas sesiones.

dado el precio reducido, puede haber gran demanda en determinadas sesiones. Aprovecha para ver películas que quizá habías dejado pendiente: este precio permite mayor margen para explorar cine menos comercial o de autor.

Considera horarios menos concurridos (como sesiones de día entre semana) para una experiencia más tranquila.

Amantes del cine

La próxima edición de la Fiesta del Cine en Madrid, del 3 al 6 de noviembre de 2025, ofrece una ventana excepcional para regresar a la sala de cine por solo 3,50 €. Más allá del precio, representa una apuesta por el valor de la experiencia de ver una película en pantalla grande. Para los amantes del cine es un momento oportuno para recuperar la sensación del cine como un experiencia compartida y para apoyar a un sector que busca renovarse.