Las flores que puedes sembrar en septiembre y que darán mucho aroma a tu jardín todo el invierno

Con la llegada de septiembre, el verano comienza a despedirse y el jardín pide un nuevo aire. En España, este mes es ideal para sembrar especies resistentes al frío que florecerán en los meses más cortos del año.

El resultado puede llegar a ser un espacio lleno de vida y de olores envolventes incluso cuando el invierno aprieta.

Aromas que despiertan en pleno invierno

Hay arbustos que cuando casi todo está apagado, sus flores florecen con fragancias intensas. El wintersweet, por ejemplo, es conocido por su aroma dulce y penetrante que se percibe incluso en los días más fríos, convirtiéndose en una joya invernal para cualquier rincón del jardín.

El romero y la lavanda son clásicos que no pueden faltar. Septiembre es un buen momento para plantarlos, ya que se adaptan a los cambios de estación y ofrecen una fragancia inconfundible durante todo el invierno.

El viburno tinus es otro de los grandes aliados para esta época. Sus pequeñas flores blancas o rosadas brotan cuando menos lo esperás y llenan de aroma el aire, mientras su follaje verde mantiene la frescura visual del jardín en pleno invierno.

Fragancia intensa y silvestre

La jara pringosa es una planta típica de la península que, además de sus flores blancas con matices rojizos, desprende un perfume que impregna todo el entorno.

Resiste bien las condiciones secas y es perfecta para quienes buscan un aroma fuerte y natural en el jardín.

Un toque delicado y romántico

La reseda, más discreta en apariencia, es famosa por el aroma dulce de sus flores. Sembrarla en septiembre garantiza un rincón perfumado durante los meses de frío, aportando una nota suave y elegante que contrasta con las especies más intensas.

El secreto de un jardín aromático en invierno

Septiembre ofrece la oportunidad de preparar el jardín para los meses fríos con especies que no solo sobreviven, sino que florecen y perfuman el ambiente.

Con arbustos resistentes como el viburno o la jara, clásicos mediterráneos como la lavanda y el romero, y delicadezas como la reseda o el wintersweet, es posible disfrutar de un invierno lleno de aromas que transforman cualquier espacio al aire libre.