Llevaba flores a un funeral… se tropezó frente al ataúd y lo que pasó después dejó a todos helados

Lo que debía ser una entrega rápida y respetuosa terminó en caos viral. Un repartidor de flores, que acudía a un funeral en Ecuador, protagonizó una escena insólita que ya acumula millones de visualizaciones en TikTok.

Mientras los asistentes despedían a un ser querido, el joven avanzó entre los presentes con un ramo en mano. Pero al acercarse al féretro, no vio la fosa abierta… y cayó directamente dentro, ante la mirada atónita de todos.

El silencio se rompió de golpe. Algunos corrieron a ayudarlo, otros no pudieron contener la risa. Una joven grabó el momento exacto en que el repartidor desaparece en el hueco, y el vídeo se convirtió en fenómeno digital.

La escena desató una avalancha de comentarios, muchos con humor negro y creatividad desbordante. “¿También piden a domicilio desde el más allá?”, escribió un usuario. Otro resumió el momento con ironía: “Pasaron del llanto a la risa en un segundo”. Y no faltó quien dijera: “La ubicación dio justo ahí y él cumplió con la entrega”.

El tono se volvió aún más ácido con frases como “Se lo quiso llevar con él” o “Hasta el difunto se murió de la risa”. Incluso hubo quien sentenció: “El vivo se llevó toda la atención y el muerto casi se lleva al vivo”.

Más allá del accidente, el vídeo ha abierto un debate sobre los límites del humor en momentos solemnes. Lo que está claro es que ni una fosa pudo detener al repartidor, y que cumplir con una entrega puede ser un desafío… incluso en el más allá.