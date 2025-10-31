El óptico que asesora a Pedro Sánchez desde hace 10 años revela cómo es como cliente: “humilde, tranquilo y se deja aconsejar”

Jorge, pequeño empresario y dueño de GafaVintage, una tienda especializada en gafas originales ubicada en la Calle de Santiago, 9 en Madrid, ha revelado en el programa Hora 25 cómo conoció al presidente del Gobierno. “Entró un día como cualquier otro, hace ya diez años, y desde entonces es cliente fiel”, cuenta.

La tienda se dedica a buscar piezas únicas por todo el mundo, y entre sus compradores más constantes está Pedro Sánchez, que este jueves apareció en el Senado con unas Dior Monsieur de los años 80, valoradas en unos 250 euros. “Más baratas que las Dior actuales y de mejor calidad”, explica Jorge, quien asegura que el presidente cuida muy bien sus gafas.

“Es tranquilo, humilde y muy buen cliente. Tiene buen criterio, pero se deja aconsejar”, añade. Y aunque podría elegir modelos más exclusivos, “no se ha llevado las más caras ni de lejos. Siempre elige en torno al precio medio”.

Para Jorge, las gafas que luce Sánchez no son ostentosas, sino de estilo clásico, que “sientan bien y tienen un punto diferente”. De hecho, aunque muchos lo hayan visto por primera vez con gafas de cerca durante su intervención en el Senado, lleva usándolas desde hace una década. Según fuentes cercanas, su equipo le recomendó llevarlas para leer con mayor comodidad los documentos parlamentarios.