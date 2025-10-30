Virales
Un profesor lanza una pregunta para quitarle drama al examen… y la respuesta de un alumno se convierte en una obra de arte viral
Octavio Prieto incluyó una consigna en tono de broma en un examen de economía, sin imaginar que un alumno respondería con un dibujo tan detallado que ha desatado el debate entre docentes
Octavio Prieto, profesor conocido en redes sociales por compartir reflexiones educativas y anécdotas con sus alumnos, ha vuelto a hacerse viral. Esta vez, por la respuesta inesperada que recibió en uno de sus exámenes.
En un ejercicio sobre productividad y variación en la producción de cántaros, el docente incluyó una consigna final para relajar el ambiente: “Dibuja un botijo o un cántaro, a elegir”.
Lo que parecía una simple broma se convirtió en una sorpresa: un alumno entregó un cántaro perfectamente dibujado, con firma incluida, que el propio profesor calificó como “muy bien. Increíble”.
El examen, que incluía ejercicios prácticos y teoría económica, ha generado debate entre docentes. Algunos preguntaron si ese tipo de respuestas influye en la nota. Prieto fue claro: “No le hace falta que le suba nota por el dibujo. Aparte de artista, el resto está bien”.
Otros, más críticos, cuestionaron el tono del examen: “Ya si eso cuentas un chiste en medio del examen”, comentó un docente. A lo que Prieto respondió con humor: “Más de uno y de dos. No sé por qué los exámenes tienen que ser serios”.
El caso ha abierto una conversación sobre cómo humanizar la evaluación sin perder el rigor académico, y sobre el valor de dejar espacio a la creatividad incluso en contextos formales.
