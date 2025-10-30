Un profesor lanza una pregunta para quitarle drama al examen… y la respuesta de un alumno se convierte en una obra de arte viral

Octavio Prieto, profesor conocido en redes sociales por compartir reflexiones educativas y anécdotas con sus alumnos, ha vuelto a hacerse viral. Esta vez, por la respuesta inesperada que recibió en uno de sus exámenes.

En un ejercicio sobre productividad y variación en la producción de cántaros, el docente incluyó una consigna final para relajar el ambiente: “Dibuja un botijo o un cántaro, a elegir”.

Lo que parecía una simple broma se convirtió en una sorpresa: un alumno entregó un cántaro perfectamente dibujado, con firma incluida, que el propio profesor calificó como “muy bien. Increíble”.

El examen, que incluía ejercicios prácticos y teoría económica, ha generado debate entre docentes. Algunos preguntaron si ese tipo de respuestas influye en la nota. Prieto fue claro: “No le hace falta que le suba nota por el dibujo. Aparte de artista, el resto está bien”.

Otros, más críticos, cuestionaron el tono del examen: “Ya si eso cuentas un chiste en medio del examen”, comentó un docente. A lo que Prieto respondió con humor: “Más de uno y de dos. No sé por qué los exámenes tienen que ser serios”.

El caso ha abierto una conversación sobre cómo humanizar la evaluación sin perder el rigor académico, y sobre el valor de dejar espacio a la creatividad incluso en contextos formales.