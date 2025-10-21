Francia aumenta la alerta sanitaria por gripe aviar: el riesgo pasa a elevado por nuevos brotes

Francia ha elevado este martes el nivel de riesgo por la gripe aviar de 'moderado' a 'elevado', con el objetivo de reforzar las medidas de vigilancia y prevención ante la "dinámica de infección" de la fauna salvaje migratoria en Europa, así como por la detección de varios brotes en el país.

La decisión se formalizó con un decreto del Ministerio publicado en el Diario Oficial, donde se detallan las nuevas disposiciones en materia de vigilancia, prevención, control y vacunación de la enfermedad.

El pasado 14 de octubre, un primer decreto ya había elevado el riesgo a nivel "moderado", lo que implicaba, entre otras medidas, el sacrificio obligatorio de todas las aves en una explotación afectada y la imposición de restricciones de movimiento.

Con la nueva calificación de riesgo elevado, se introducen medidas más estrictas. Una de las principales es la obligación, en explotaciones con más de 50 aves, de mantener a cubierto los animales, además de asegurar que su alimentación y bebida estén protegidas para evitar que esté accesible para las aves migratorias.