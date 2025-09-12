Francia y Marruecos estudian las medidas de seguridad en recinos deportivos

Abdellatif Hammouchi, Director General de Seguridad Nacional y Vigilancia Territorial, y su homóloga francesa, Céline Berthon, han estudiado en una reunión celebrada en Rabat, dentro de las medidas para luchar contra el lucha contra el terrorismo, la seguridad de los próximos grandes eventos deportivos y la consolidación de operaciones conjuntas contra el espionaje y las amenazas transnacionales.

Las conversaciones también abordaron la necesidad de consolidar las operaciones de seguridad conjuntas entre los servicios de seguridad interior marroquíes y franceses, que han demostrado, en varias ocasiones, ser eficaces para neutralizar numerosas amenazas terroristas a nivel regional e internacional.

En concreto, los medios para coordinar y fortalecer los esfuerzos conjuntos cion el fin contribuir al éxito del torneo de fútbol de la Copa Africana de Naciones que Marruecos albergará en 2025, así como del Campeonato Mundial de 2030 que organizarán conjuntamente Marruecos, España y Portugal, en particular en términos de intercambio de experiencia y datos operativos para abordar los principales riesgos para la seguridad pública.