Fuerzan la dimisión de un director de museo porque le explicó a Trump que no podía regalar una espada histórica

La renuncia de Todd Arrington, director de la Biblioteca y Museo Presidencial de Dwight David Eisenhower, ha desatado una controversia institucional que pone en evidencia las tensiones entre la preservación del patrimonio histórico y las demandas del poder ejecutivo. El detonante fue la solicitud de la Administración Trump para entregar una espada histórica como obsequio protocolar, presuntamente destinado al rey Carlos III. Arrington se negó, defendiendo que los artefactos propiedad del museo son bienes públicos y no pueden ser cedidos sin seguir procedimientos legales específicos. En su lugar, ofreció una réplica de la United States Military Academy, pero esta alternativa fue rechazada.

La negativa provocó una respuesta tajante donde se le exigió dimitir o enfrentarse al despido, bajo el argumento de que ya no se le podía confiar información confidencial. Arrington, con casi treinta años de servicio público, expresó su desconcierto y dolor ante lo que consideró una decisión injusta. “Nunca imaginé que proteger una pieza histórica me costaría el cargo”, habría comentado en privado, según fuentes cercanas.

El contexto administrativo añade capas de complejidad. Antes del incidente, cuatro empleados de la biblioteca fueron despedidos como parte de ajustes vinculados a la unidad DOGE, una iniciativa tecnológica asociada con Elon Musk que ha generado inquietud por su impacto en instituciones culturales. Aunque no se ha confirmado una relación directa entre ambos hechos, el ambiente laboral ya estaba marcado por incertidumbre.

Con el gobierno parcialmente cerrado, ni la Casa Blanca ni la biblioteca han emitido declaraciones oficiales, dejando sin aclarar varios aspectos del conflicto. A pesar del desenlace, Arrington ha manifestado su deseo de volver al servicio público, reafirmando su compromiso con la integridad profesional y la protección del legado histórico.