La Fundación Atresmedia celebra el 18 de octubre una nueva edición de "Mentes AMI"

Tras el éxito de sus ediciones anteriores, el sábado 18 de octubre, la Fundación Atresmedia, con la colaboración de Platino EDUCA, UNIE Universidad y la Fundación ”la Caixa”, celebra la cuarta edición de ‘Mentes AMI’, el gran evento anual dirigido a la comunidad educativa centrado en la reflexión, el aprendizaje y el intercambio de ideas en torno a la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) en el entorno escolar. Este encuentro, además, reconoce y pone en valor la labor del profesorado y les proporciona herramientas prácticas para trasladar las competencias mediáticas, informacionales y digitales a las aulas.

La pasada edición reunió a más de 10.000 docentes: 1.000 que asistieron de forma presencial y más de 9.000 que lo visualizaron por streaming en atresplayer, cifras que consolidan a ‘Mentes AMI’ como un evento de referencia único en el ámbito educativo.

Este 2025 volverá a celebrarse en Kinépolis Ciudad de la Imagen (Madrid) y estará presentado por Lorena García y Joaquín Castellón, periodistas de Antena 3 (‘Espejo Público’) y laSexta (‘la Sexta Clave’), respectivamente. Además, podrá seguirse en directo a través de mentesami.org y atresplayer, con la conducción de Antonio Campos (laSexta Noticias).

A partir del 1 de octubre a las 10 horas, los docentes que quieran asistir presencialmente podrán conseguir su invitación gratuita en la web mentesami.org.

Los interesados en acceder a las entradas una hora antes de que estén disponibles pueden registrarse aquí.

Durante el encuentro se abordarán algunas de las cuestiones más relevantes para el profesorado con el objetivo de responder a los desafíos actuales que viven en las

aulas. Así, se podrá disfrutar de ponencias, debates y talleres prácticos de reconocidos expertos que hablarán de desinformación entre los jóvenes, cómo educar en la atención en un mundo lleno de pantallas, el uso (o no) de dispositivos en el aula, el impacto que tendrá la inteligencia artificial en el futuro de los alumnos o la radio escolar como herramienta educativa, entre otros temas. El encuentro contará también con una zona de experiencias interactivas, especialmente diseñada para que los docentes disfruten de una jornada llena de inspiración, innovación y aprendizaje.

Desinformación, inteligencia artificial, uso de pantallas, protección del alumnado y radio escolar, protagonistas de las ponencias Javier Bardají, consejero delegado de Atresmedia y patrono de la Fundación Atresmedia, dará la bienvenida a los asistentes e inaugurará las ponencias de esta cuarta edición. A continuación, Eduardo Suárez, director editorial del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, ofrecerá una ponencia sobre cómo se informan los jóvenes, por qué caen en la

desinformación y cómo evitarlo. Seguidamente, se celebrará una mesa de debate en la que Unai Garma, cofundador de A90grados, y Alejandra Acosta, fundadora de Break the Silence, explicarán cómo conectar de manera efectiva con la Generación Z a partir de sus aprendizajes y experiencias.

El programa continuará con una mesa redonda formada por Joan Ferrés, doctor en Ciencias de la Información y maestro; Marta Beltrán, jefa del Área Científica de la Agencia Española de Protección de Datos; y José César Perales, catedrático de Psicología en la Universidad de Granada, quienes debatirán sobre la influencia de las emociones en nuestras decisiones y su uso en el diseño de plataformas digitales. A continuación, Pau Garcia-Milà, fundador de Founderz, acercará a los profesores una mirada sobre el futuro que espera a sus alumnos con los avances de la inteligencia artificial.

Tras esto, Catherine L’Ecuyer, doctora en Educación y Psicología, reflexionará sobre cómo educar en la atención en un mundo lleno de pantallas. Después, se celebrará una mesa de debate entre Ainara Zubillaga, directora de Educación en Fundación Cotec, y Eva Bailén, ingeniera de Telecomunicaciones y exprofesora de ESO, quienes analizarán los desafíos y controversias de la integración de las tecnologías digitales en la educación.