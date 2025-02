Fundación Endesa y Fundación Integra prevén impulsar la empleabilidad de más de 400 personas en riesgo de exclusión social en 2025

Fundación Endesa ha lanzado este martes una nueva edición de su programa 'Cambiando Vidas', una iniciativa desarrollada de la mano de Fundación Integra que este año tiene el objetivo de mejorar las oportunidades laborales de 415 personas en exclusión social. Además, atenderá a participantes de ediciones anteriores que lo necesiten.

El acto ha tenido lugar esta mañana en la sede de Endesa en Madrid. En él han estado presentes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el presidente de Endesa y de Fundación Endesa, Juan Sánchez-Calero, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, la presidenta ejecutiva de Fundación Integra, Ana Botella, y la directora general de Sostenibilidad de Endesa y de Fundación Endesa, María Malaxechevarría, quienes estuvieron acompañados por voluntarios de Endesa y beneficiarios de este proyecto.

El programa, que se desarrolla en Madrid, Cataluña, Andalucía, Aragón, Baleares y Canarias, tiene como propósito principal ofrecer formación y herramientas para mejorar las habilidades profesionales de los participantes, facilitar su reincorporación al mercado laboral y ofrecerles una nueva oportunidad para comenzar de nuevo y prosperar junto a sus familias.

Desde su puesta en marcha en 2016, Cambiando Vidas ha conseguido impactar de manera significativa en la vida de 3.471 personas y muchas de ellas han logrado incorporarse al mercado laboral en sectores clave, lo que ha permitido, no solo mejorar su situación económica, sino también incrementar su calidad de vida.

Una iniciativa que no podría salir adelante sin el apoyo indispensable de los voluntarios empleados de Endesa, quienes ayudan impartiendo talleres de formación. En total, más de 350 voluntarios de Endesa han formado parte de Cambiando Vidas desde su primera edición.

Mediante estos talleres los voluntarios ayudan a los participantes a mejorar sus conocimientos y trabajan juntos habilidades clave para facilitar el proceso de búsqueda de empleo, como la motivación, la comunicación o la capacitación digital. Además de la formación, los candidatos reciben acompañamiento personalizado, con orientación profesional que les permita poner en valor sus capacidades y mejorar su autoestima y confianza.

Joan Claver es uno de ellos. Ha señalado que "como voluntario nos llevamos una lección de vida con cada una de las personas a los que ayudamos. Nos dan un chute de energía increíble y nos acercan a una realidad que desconocemos en nuestro día a día. Aunque hayan recibido mensajes contradictorios por parte de la sociedad, como voluntarios podemos hacerles ver que pueden revertir esa situación y hacer brillar sus fortalezas y habilidades".

Tras esta declaración, ha sido el momento de escuchar a las personas para quienes se creó Cambiando Vidas, los beneficiarios. Héctor, peruano de 50 años, es una de esas personas, con una historia de vida de resiliencia y superación. Tras tener que dejar su negocio familiar en su país de origen por las extorsiones de las mafias, llegó a nuestro país para empezar de cero. Se integró al programa en 2024, y gracias a ello, logró encontrar un trabajo.

"Cuando llegué a España no tenía a nadie. Estuve viviendo en la calle vendiendo chupachups para subsistir. Hice la formación con los voluntarios y ahora tengo un trabajo que me hace sentir bien y orgulloso. Me siento integrado, es como estar en casa. Esta ayuda ha sido lo mejor que me ha podido pasar", asegura.

Para Javier, español de 55 años, participar en el proyecto fue vital a la hora de cambiar una vida marcada por las adicciones, de las que logró rehabilitarse, tal y como ha explicado durante el acto. "Los cinco días que hice el curso estuve muy a gusto, hablar con gente, aprender cómo hacer un CV, una entrevista, fue estupendo. Los voluntarios nos dieron confianza y motivación para seguir adelante. A través de este proyecto encontré un trabajo que es fundamental. Es salud, me da energía, ganas de vivir y de hacer todo bien".

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha agradecido a Fundación Endesa y Fundación Integra su compromiso gracias al cual tantas personas son capaces de tener su propio destino en sus manos. Y ha querido resaltar uno de los pilares fundamentales de este proyecto que es la segunda oportunidad, "pues solo ofreciendo a estas personas esa mano a la que poderse agarrar podemos construir sociedades libres y justas".

Para el presidente de Endesa y de Fundación Endesa, Juan Sánchez-Calero, ha felicitado a los verdaderos protagonistas del programa, los beneficiarios, y ha asegurado que "para nosotros lo más importante en Cambiando Vidas no son los contratos que se consiguen, sino las personas y familias que atendemos y para las que el acceso a un empleo ha supuesto un motivo de esperanza y la posibilidad de dar un giro completo a sus vidas para volver a sentirse parte de la sociedad".

El consejero delegado de Endesa, José Bogas ha puesto en valor el hecho de que "pocos proyectos tienen el recorrido de Cambiando Vidas", y ha afirmado que "desde Endesa y Fundación Endesa, entendemos el compromiso social como uno de los pilares de nuestra identidad, una responsabilidad que nos impulsa a trabajar de forma activa para construir una sociedad más justa y solidaria".

La presidenta ejecutiva de Fundación Integra, Ana Botella, ha agradecido a Endesa y a su Fundación el firme compromiso con este proyecto y ha señalado que la mejor manera de transformar la sociedad es a través del empleo. Para Botella, "este proyecto genera un cambio real y sostenido en la vida de las personas y sus familias. Les da la independencia que necesitan para poner en marcha proyectos vitales que impidan que vuelvan a la exclusión".

El éxito de Cambiando Vidas se debe en gran medida a la colaboración estrecha entre Fundación Endesa y organizaciones locales especializadas en la integración social y laboral, como Fundación Integra, y a la adaptación continua del programa a las necesidades emergentes del mercado laboral actual; esto asegura que los candidatos cuenten con las herramientas necesarias para acceder a empleos de calidad y mantener contratos de larga duración.