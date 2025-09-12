El futuro de las escuelas católicas en Malí está en peligro. El gobierno militar, llegado al poder por un golpe que se atribuye a Rusia, ha decidido suspender la subvención que cubría el 80% de los salarios de los docentes, una medida que entra en vigor para el presente año escolar. La decisión es adoptada en plena ofensiva del terrorismo yihadista contra los cristianos, religión que parece molestar a los musulmanes de uno y otro signo y, de paso, a Moscú.

La situación podría agravar la crisis educativa general de Malí, saturando las escuelas públicas y reduciendo la calidad de la enseñanza debido a las clases superpobladas, señala en cuenta X Sahelintel..

Expertos sugieren que la solución podría ser una transición gradual o la implementación de becas directas para los alumnos, además de un diálogo entre el Estado, la Iglesia y los padres para evitar el colapso de un sector clave para el futuro educativo del país, agrega.