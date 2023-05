¿Es tu grupo sanguíneo el favorito de los mosquitos?

Los mosquitos no pican para defenderse. Pican porque necesitan alimentarse de nuestra sangre. Es rica en proteínas y otros componentes que son necesarios para la producción de huevos. Por eso, los únicos mosquitos que se alimentan de la sangre de sus víctimas son las hembras adultas. Los machos no necesitan la sangre humana para su desarrollo y únicamente se alimentan del néctar de las flores. Y a diferencia de lo que ocurre con otros insectos, como las abejas, los mosquitos pueden picar una y otra vez, alimentándose de sangre hasta que estén llena. Descansará durante dos o tres días, pero después estará preparada para picar otra vez.

Para muchos, esto es un dato sin más. Una de tantas curiosidades de la naturaleza. Sin embargo, para otros menos afortunados, el hecho de que los mosquitos piquen una y otra … y otra… y otra vez, es una pesadilla. Y es que, está comprobado que estos insectos prefieren a unas personas sobre otras. De hecho, un estudio calculó que el 20 % de las personas son particularmente irresistibles para ellos y que más del 75 % de las picaduras se concentran en esta pequeña fracción de la población.

En su búsqueda de alimento, las hembras ávidas de sangre demandan una serie de características en sus víctimas. Y cosas tan dispares como la temperatura corporal, el olor de la ropa o el tipo de sangre… pueden hacer que una víctima destaque sobre las demás. Por eso, convendría conocer qué es lo que hace que estas personas sean especialmente atractivas para los mosquitos:

¿Qué hace que te vuelvas atractivo?

Una de las características esenciales de los insectos hematófagos (es decir, de los insectos que se alimentan de sangre) es la termorrecepción. O sea, que son capaces de percibir la temperatura corporal de otros seres vivos mediante una serie de receptores moleculares distribuidos por todo su cuerpo... pero que se concentran especialmente en las antenas. Y si un mosquito hembra debe elegir entre un grupo de personas, esta se sentirá tentada hacia aquella que tenga una temperatura corporal más alta.

Otra de las formas principales por las que somos detectados y elegidos por los mosquitos es por el dióxido de carbono que exhalamos. Haciendo uso de un órgano llamado palpo maxilar, pueden detectar el dióxido de carbono desde una distancia de hasta 50 metros. Pero claro, hay muchas más fuentes de dióxido de carbono además de los humanos y de otros seres vivos, como los coches, los desechos vegetales y una infinidad de objetos más en los que los mosquitos no tienen ningún interés.

Para distinguirnos de ellos, los mosquitos utilizan la vista. Es algo curioso, pero -al parecer- a estos insectos les atraen más los colores oscuros que los claros… y prefieren los colores cálidos a los fríos. Hay otros elementos que también tienen que ver con la mayor o menor presencia de dióxido de carbono… y que son menos controlables que el color de la ropa. Por ejemplo, cuánto más rápido sea nuestro metabolismo, más dióxido de carbono exhalaremos. Por lo que aquellas personas que tengan un metabolismo más rápido… serán víctimas más probables de las picaduras.

Como hemos dicho, los mosquitos hembra localizan primero a sus víctimas fijándose en la temperatura corporal y en el dióxido de carbono de la respiración. Pero una vez que han tomado una decisión y se están aproximando, empezarán a notar otras cosas, como el olor corporal, que depende -fundamentalmente- de las bacterias presentes en la piel. Lo que provocará que sus picaduras se concentren más en unas zonas que en otras.

Los mosquitos se sentirán atraídos allá donde se concentre una mayor cantidad de bacterias y -en consecuencia- de olores. En el caso de los humanos, estas zonas con una mayor concentración de microorganismos son los pies. Las bacterias presentes en la piel de nuestros pies, convierten el sudor en ácidos orgánicos volátiles, como el ácido láctico, lo que resulta muy atractivo para los mosquitos... que se lanzarán desesperados a por ellos.

En cuanto a su predilección por los tobillos, tiene que ver con que esta zona hacen las veces de “chimeneas”, por los que se escapan los olores de los pies. La planta del pie cuenta con cerca de 250.000 glándulas sudoríparas, una cifra muy superior a cualquier otra parte del cuerpo humano. Además de esto, es una zona que solemos llevar descubierta durante el verano... lo que hace que sea “cómoda de picar”.

En cuanto a su predilección por algunos tipos de sangre… no es algo sorprendente. Al fin y al cabo, si un mosquito pica es porque necesita nutrientes de la sangre. No lo hace por diversión (aunque a veces lo parezca). Y por lo tanto, la calidad de la sangre será un factor a tener en cuenta. De hecho, un estudio que encontró que, en un entorno controlado, los mosquitos se posan el doble de veces en personas que tienen un tipo de sangre en particular.

En concreto, el grupo sanguíneo que resulta más atractivo para estos insectos es el grupo O. Y para averiguar qué personas tienen este tipo de sangre, lo que hacen es fijarse, de nuevo, en el olor corporal. Y es que, las personas que tienen este grupo sanguíneo segregan un tipo de olor muy particular y muy sugerente.