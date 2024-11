La guardería de todas las danas, donde crecen fenómenos como el de Valencia

La muerte, la desolación y el lodo están a pocos metros de nuestras casas. A pie de calle, salvajemente cercanos en el monitor del televisor. El origen, sin embargo, puede que esté a muchos kilómetros de distancia en una autopista de aire que ciñe como un cinturón el Polo Norte y que regula buena parte del clima del planeta: la corriente de chorro polar o "polar jet",la guardería donde crecen todas las danas. La gota fría, hoy llamada Depresión Aislada en Niveles Altos, es una baja presión que se ha descolgado de la circulación general de la atmósfera. Una especie de bolsa de aire frío que se comporta de manera errática, en nuestro caso, en el hemisferio Norte.

Muchas de ellas terminan siendo arrastradas por las dinámicas atmosféricas hacia el Mediterráneo donde, al encontrarse con las masas de aire caliente y húmedo procedentes del mar, generan un evento convectivo de gran energía. El resto es bien conocido.

Las depresiones en cuestión se ven afectadas por el movimiento de corrientes de aire que circulan a mucha altura (miles de metros sobre nuestras cabezas). Para entender las danas en la Península Ibérica hay que atender al comportamiento de una de esas corrientes, una de las que más impacta en el clima global, la corriente de chorro polar.

Una "gota" sobre el parabrisas de la atmósfera

Podemos definirla como un río de aire que fluye a entre 5.000 y 9.000 metros de altura alrededor del Polo Norte de Oeste a Este desde Norteamérica hasta Rusia. Además de servir para que los aviones puedan ahorrar hasta 40 minutos en los viajes desde América a Europa aprovechando vientos de hasta 400 kilómetros/hora, esta corriente actúa como barrera entre el aire frío del Ártico y el más cálido de la atmósfera sobre las latitudes más al Sur.

No es una barrera estática. Más bien se parece a una serpiente que, en sus ondulaciones, genera zonas de convergencia entre el reino frío y el reino templado. De vez en cuando una de esas ondulaciones es tan pronunciada que forma una bolsa de aire que se descuelga de la circulación del chorro. Es aire frío que flota como una "gota" sobre el parabrisas de la atmósfera, al llegar al cálido Levante de la península ibérica, provoca el desarrollo de la conocida tormenta perfecta.

Desde hace unos años, la ciencia ha puesto el foco en el comportamiento de esas corrientes en chorro. Especialmente en el sector Europeo del Atlántico Norte, el que más nos afecta.

Recientemente, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Arizona y de la Politécnica de Madrid, entre otras instituciones, ha demostrado que la corriente de chorro polar ha estado relacionada con la repetición de fenómenos extremos en Europa en los últimos 700 años.

"Dipolo climático"

Se ha descubierto que, en verano, algunas configuraciones de esa corriente dan lugar a un clima extremo en el noroeste y el sudeste de Europa. Es un patrón que se conoce como "dipolo climático" por las diferencias meteorológicas extremas entre ambas regiones. Cuando eso sucede, la vegetación en los bosques crece más de lo normal en un lado del dipolo y menos en el contrario.

Por ejemplo, cuando la corriente se acerca al polo Norte las islas británicas experimentan un clima más frío y húmedo y el Mediterráneo más cálido y seco. Midiendo los anillos de crecimiento de los árboles, la ciencia ha sido capaz de determinar que estas variaciones llevan produciéndose desde hace siete siglos, al menos.

Registros historiográficos han demostrado, además, que las epidemias ocurren con mayor frecuencia en las islas británicas cuando la corriente en chorro se halla más al Norte.

Cambios en el chorro polar

Pero ¿qué tiene esto que ver con las danas? Otros estudios realizados con precisas mediciones advierten que el chorro polar experimenta algunos cambios apreciables. Por un lado, sus ondulaciones son más pronunciadas. Al aumentar la temperatura del Ártico la diferencia con la zona más templada al Sur está decreciendo.Con un gradiente de temperatura menor, la corriente de chorro se debilita.

Un estudio publicado en la revista Nature en 2023 analizó mediciones por satélite de la corriente en los últimos 40 años para llegar a la conclusión que ha perdido un 10%de su energía. Una corriente debilitada es más proclive a generar ondulaciones y a que se formen descolgamientos productores de danas.

Otra investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences analizó muestras de núcleos de hielo en Groenlandia para determinar la posición de la corriente en los últimos 1.200 años. Descubrió que el chorro suele variar hacia el Norte y hacia el Sur en periodos estables. Pero si el planeta se calienta en la proporción que sugieren los modelos de cambio climático, es posible que, en los próximos 60 años, el cinturón de aire se desplace hacia latitudes septentrionales nunca antes alcanzadas.

Tendríamos entonces una barrera climática con impredecibles consecuencias para la estabilidad en Europa. Es evidente que la guardería donde crecen todas las danas está cambiando, aunque aún no se puedan calibrar cómo afectará eso a futuros desastres en el Mediterráneo.