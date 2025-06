Hacienda resuelve la duda: esta es la cantidad de dinero exacta que puedes guardar en casa legalmente

En plena era digital, donde los pagos con tarjeta, móvil o incluso reloj están a la orden del día, el dinero en efectivo parecía estar en peligro de extinción. Sin embargo, episodios recientes como el apagón que dejó sin luz a millones de personas en España el pasado 28 de abril han demostrado que no siempre podemos fiarnos de los sistemas tecnológicos. Ese día, quienes no tenían dinero físico no pudieron comprar ni lo básico.

Situaciones como esta han reabierto el debate sobre si conviene tener efectivo en casa como medida de precaución. Pero surge la duda de ¿hasta qué punto es legal guardar dinero en casa? ¿Hay un límite? Y, sobre todo, ¿qué dice Hacienda al respecto?

El dinero en efectivo exacto que puedes tener en casa según Hacienda

Lo primero que debes saber es que no existe un límite legal concreto sobre cuánto dinero puedes guardar en casa. Hacienda no prohíbe tener dinero en metálico siempre que su origen sea legal y esté debidamente declarado, en caso de que sea necesario. Si los billetes que guardas en tu domicilio provienen de tu cuenta bancaria, de un sueldo declarado, un alquiler o una venta legal, no estás cometiendo ninguna infracción.

Eso sí, si Hacienda sospecha que ese dinero tiene un origen dudoso o no ha sido declarado, puede abrir una investigación. Por eso es importante tener justificantes, como extractos bancarios o recibos, que demuestren de dónde ha salido ese dinero.

¿Qué movimientos de efectivo controla Hacienda?

Aunque puedas tener efectivo en casa, Hacienda sí controla ciertos movimientos para evitar fraudes y blanqueo de capitales. Por ejemplo:

Los bancos están obligados a informar si se ingresan o retiran 1.000 euros o más en efectivo .

. También hay una vigilancia especial sobre los billetes de 500 euros , por su uso frecuente en operaciones irregulares.

, por su uso frecuente en operaciones irregulares. Si sales o entras a España con 10.000 euros o más en metálico, debes declararlo en la aduana mediante el modelo S1. No hacerlo puede derivar en la incautación del dinero y sanciones graves.

Límites legales para pagar en efectivo

Desde 2021, la legislación española prohíbe pagar más de 1.000 euros en efectivo si una de las partes de la transacción es un empresario o profesional. En esos casos, el pago debe hacerse por transferencia o tarjeta. Esta medida busca reducir la economía sumergida.

Entre particulares, el límite es más alto: hasta 10.000 euros, aunque siempre es recomendable dejar constancia escrita si se trata de préstamos o compraventas.

¿Es recomendable guardar grandes cantidades de dinero en casa?

Aunque legalmente puedes tener tanto dinero como quieras, los expertos desaconsejan guardar sumas elevadas por varios motivos:

Riesgo de robo o pérdida

Posibles incendios o deterioro de los billetes

Ese dinero no genera intereses ni se revaloriza

Puede generar sospechas fiscales si no está bien documentado

Por eso, muchos asesores financieros recomiendan tener solo una reserva razonable para emergencias, por ejemplo entre 300 y 1.000 euros, bien guardados en un lugar seguro como una caja fuerte.

Cómo justificar y declarar efectivo en casa

Si decides guardar más de 10.000 euros en casa, asegúrate de conservar todos los documentos que acrediten su procedencia: recibos, contratos, justificantes bancarios, etc. Si Hacienda inicia una inspección y no puedes justificarlo, podrías enfrentarte a multas o cargos penales.

Además, si ese dinero forma parte de tu patrimonio, debes declararlo en la Renta, en el apartado correspondiente. Ocultarlo puede ser considerado fraude fiscal.