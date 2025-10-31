El fuerte viento complica un incendio forestal en Güeñes (Vizcaya) y obliga a cortar una carretera

Un incendio forestal declarado durante la pasada madrugada en la localidad vizcaína de Güeñes mantiene activos dos focos en una zona de difícil acceso para los servicios de emergencias.

Las llamas han obligado a cortar la carretera BI-3651 en ambos sentidos, en el punto kilométrico 12, entre La Quadra y Zaramillo.

A las 9.45 horas, tras casi diez horas desde que originó el fuego, el fuerte viento presente en la zona continúa dificultando su extinción.

Fuentes de la Diputación han indicado que el incendio no afecta a una gran extensión de tierra, pero sí a un terreno escarpado que dificulta el acceso.

En el lugar trabajan bomberos de los parques de Urioste y Zalla, junto a técnicos del Servicio de Montes y retenes de Basalan.

Se había previsto el apoyo de medios aéreos, pero el helicóptero ha tenido que regresar a su base por las fuertes rachas de viento.

No se han registrado heridos ni tampoco existen inmuebles cercanos al foco.