Aldama quiere ir contra Leire Díez por la interceptación de una llamada en prisión con su abogado

Víctor de Aldama solicita a la instructora del “caso Leire Díez” que le permita personarse como perjudicado por las presuntas maniobras que habría llevado a cabo en contra suya.

El empresario pone en conocimiento de la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que pudo haber sido víctima de una escucha ilegal de sus comunicaciones con su abogado cuando estuvo en prisión provisional por el “caso hidrocarburos”.

Aldama quiere ejercer la acusación particular en el procedimiento en que se investiga a la exmilitante del PSOE por tráfico de influencias y cohecho, junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol.

Estamos ampliando