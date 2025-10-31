Acceso

España

Tribunales

Aldama quiere ir contra Leire Díez por la interceptación de una llamada en prisión con su abogado

Reclama a la jueza que la investiga que le deje personarse como perjudicado

La exmilitante socialista Leire Díez, que aparece en diversos audios haciendo gestiones contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha comparecido este miércoles desde el Hotel Novotel de Madrid, donde había convocado a la prensa después de haberse reunido este martes en Ferraz con el jefe de los servicios jurídicos del PSOE y haberse dado de baja como afiliada del PSOE. En medio de la comparecencia ha irrumpido por sorpresa Aldama, el presunto comisionista del caso Koldo.
La exmilitante socialista Leire Díez, que aparece en diversos audios haciendo gestiones contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha comparecido este miércoles desde el Hotel Novotel de Madrid, donde había convocado a la prensa después de haberse reunido este martes en Ferraz con el jefe de los servicios jurídicos del PSOE y haberse dado de baja como afiliada del PSOE. En medio de la comparecencia ha irrumpido por sorpresa Aldama, el presunto comisionista del caso Koldo.Alberto R. RoldánFotógrafos
Álvaro Olloqui
Madrid Creada:
Última actualización:

Víctor de Aldama solicita a la instructora del “caso Leire Díez” que le permita personarse como perjudicado por las presuntas maniobras que habría llevado a cabo en contra suya.

El empresario pone en conocimiento de la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que pudo haber sido víctima de una escucha ilegal de sus comunicaciones con su abogado cuando estuvo en prisión provisional por el “caso hidrocarburos”.

Aldama quiere ejercer la acusación particular en el procedimiento en que se investiga a la exmilitante del PSOE por tráfico de influencias y cohecho, junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol.

Estamos ampliando

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas