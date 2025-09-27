El incendio en Pico del Lobo (Guadalajara) ha quemado ya 2.400 hectáreas

El incendio en la zona del Pico del Lobo, en la provincia de Guadalajara, ha afectado a 2.400 hectáreas y se extiende por un perímetro de unos 30 kilómetros, ha indicado este sábado el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar.

Aunque la situación no ha cambiado y el incendio aún no ha sido controlado desde que se inició el pasado domingo, este sábado podría calificarse de positivo, ha humeado bastante menos y se ha recogido el trabajo que se ha hecho en los días anteriores, ha señalado, informa Efe.

"Hoy hemos visto que ese trabajo ha llegado a ser efectivo", ha afirmado Almodóvar, quien ha indicado que de hecho a última hora de la tarde el incendio humeaba bastante poco y, en general, ha habido buenas condiciones para seguir afianzando el perímetro.

Las perspectivas de la jornada no eran buenas porque se esperaba que soplara viendo sur suroeste, sin embargo ha soplado del sur, lo que ha beneficiado los trabajos de extinción que se han llevado a cabo a lo largo del día.

Almodóvar ha detallado que este sábado han operado en la zona del incendio más de 40 medios terrestres y 25 medios aéreos, con unas 300 personas, del plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam), de las comunidades de Castilla y León y de Madrid, del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El viceconsejero de Medio Ambiente ha considerado: "Creo que hemos coordinado muy bien el incendio desde Infocam con todos estos medios, hemos hecho operaciones conjuntas, y creo que hemos formado un gran equipo, aunque todavía queda trabajo por hacer".

De hecho, el incendio sigue en nivel 2 de operatividad y es previsible que se mantenga en esta situación este domingo, aunque se espera que sea un día "más benigno" porque habrá un aumento de la humedad y es probable que haya nubes, lo que evitará el efecto caluroso del sol sobre la vegetación, ha añadido.

Desde que se declaró en la madrugada del pasado domingo, en las labores del extinción del incendio han trabajado 153 medios y 767 personas, indica el sistema Fidias de información de incendios forestales de Castilla-La Mancha, aunque ha habido críticas de sindicatos, agentes medioambientales y partidos políticos sobre la gestión, porque ya se habían desactivado medios de la campaña de incendios.

El PP ha anunciado que pedirá en las Cortes de Castilla-La Mancha la transcripción completa de las llamadas y comunicaciones al 112 desde las 05:00 horas del domingo, así como la reactivación inmediata de todos los retenes y el refuerzo de los medios en la provincia de Guadalajara, como también han demandado los parlamentarios regionales de Vox.