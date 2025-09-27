La divertida reacción de una niña que no quería ir al dentista: acaba trepando por las paredes

La sala de espera del Beimei Yongkang Dental Clinic, en la ciudad de Yancheng (provincia de Jiangsu, China), se convirtió el pasado 22 de septiembre en el escenario de una escena insólita. Una niña que iba a someterse a un tratamiento de endodoncia se levantó de la silla dental y, en un intento desesperado por escapar, trepó por el marco de la puerta ante la mirada atónita del personal sanitario.

Las cámaras de vigilancia de la clínica captaron el momento completo, mostrando la sorprendente agilidad de la pequeña y la reacción del equipo médico, que observaba entre la sorpresa y la incredulidad. La menor se aferró al marco con destreza, resistiéndose a volver al sillón dental, mientras el procedimiento quedaba interrumpido.

La madre de la protagonista, que en ese momento estaba fuera de la consulta, explicó posteriormente que trepar por puertas es un hábito cotidiano para su hija, a la que describió como una niña “viva y traviesa”. Aunque el episodio generó revuelo, no hubo consecuencias negativas y el personal de la clínica trató la situación con comprensión.

El vídeo, difundido inicialmente en plataformas locales y después por portales como MustShareNews, se propagó rápidamente en redes sociales. En redes sociales, muchos usuarios comentaron entre la sorpresa por la agilidad de la niña, la ternura que despertaba su miedo al dentista y las reflexiones sobre lo habitual que resulta la ansiedad infantil ante este tipo de tratamientos.