La curiosa razón por la que le prohibieron la entrada a un español en un bar de Japón: "Me echan por extranjero"

Carlos Cruz, conocido en redes como carloscruzrzz, grabó un vídeo que ya supera 1,8 millones de reproducciones para contar cómo, al intentar entrar en un pequeño bar japonés, el encargado lo detuvo con un escueto “no puedes pasar, eres extranjero”.

La frase, que en un primer momento sonó a veto racial, dejó al español sorprendido y a la expectativa de una explicación que, según confiesa, llegó poco después y desarmó su indignación inicial.

El influencer asegura que, antes de viajar a Japón, ya había oído historias de compatriotas a los que se les había negado la entrada en bares o discotecas niponas, pero nunca imaginó que le tocaría protagonizar una escena similar. “Pregunté directamente: ¿es porque soy español?, y el camarero me respondió que sí, pero que no era por lo que yo pensaba”, relata Carlos, quien decidió escuchar el motivo completo antes de emitir juicio.

El miedo a dar un mal servicio como forma de cortesía

La razón que le dieron fue, cuanto menos, inesperada: el local carece de cartas en inglés, los empleados no manejan el idioma y no hay señalética que ayude al cliente extranjero; ante la posibilidad de que el visitante se sienta mal atendido, prefieren cerrarle la puerta antes que arriesgarse a defraudarle.

“No es racismo, es miedo a dar un servicio pobre”, resume el creador tras escuchar la versión del personal, que le transmitió que cualquier reseña negativa por “falta de cuidado” dañaría la reputación del negocio.

Carlos terminó el vídeo reflexionando sobre la cultura japonesa del “omotenashi”, la hospitalidad extrema que impide tolerar un trato que no sea impecable, y concluyó: “No sé si me inventaron la excusa o es real, pero encaja con todo lo que se dice de Japón”.