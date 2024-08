El infalible remedio casero para dejar limpios tus muebles de madera: emplea productos que todos tenemos en casa

Una de las cosas que se suele hacer durante el fin de semana o días de descanso es la limpieza del hogar. Dependiendo de la casa, del tipo de residentes que haya o de los muebles, esta tarea puede conllevar desde pocos minutos hasta muchas horas de dedicación.

Para hacerla, muchas veces empleamos diferentes productos dependiendo de las superficies del suelo y de los muebles, que pueden ir desde la piedra hasta los parqués o la madera. Sobre esta última, cabe destacar que hace falta un tratamiento especial para que no se estropee, conserve su brillo y elegancia.

Limpieza de un instrumento de madera Freepik

Asimismo, y aunque muchos productos de limpieza son efectivos, también hay que mencionar que pueden contener productos tóxicos que, si no se emplean correctamente o se usan mal, pueden acarrear algunas consecuencias no buscadas. Por otro lado, pueden existir consumidores a los cuales no les agrade tener estos productos perjudiciales para la salud, sino que preferirían optar por alternativas más naturales.

Remedio casero

Remedios caseros siempre han habido de todo tipo, también para limpiar diferentes partes de la casa. En esta ocasión, este evita todo tipo de productos químicos agresivos que dañen la madera, así como la protegerán ni dejarán residuos.

Ingredientes

Vinagre de limpieza .

. Aceite .

. Cáscara de limón.

Preparación del remedio

Para empezar, mezcla partes iguales de vinagre de limpieza y aceite, para después añadir una pequeña cáscara de limón para añadir un toque cítrico de frescor y, así, aumentar la efectividad de las propiedades desinfectantes de los otros ingredientes. Por último, remueve todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.

Una vez hecha la mezcla, déjala reposar durante tres días para que se integren sus componentes correctamente y maximicen su eficacia. Una vez pasadas las jornadas, es recomendable que se haga una prueba en una parte pequeña de un mueble de muestra para ver si funciona correctamente.

Para aplicar el producto, es recomendable hacerlo en un paño blanco de microfibra, el cual se usará para impregnar la mezcla y frotar suavemente en el sentido de la veta de la madera. Este último punto es importante, ya que si se aplica se evitar que el vinagre dañe el acabado de la superficie. Por último, utilice un paño seco para quitar restos y aplicar brillo al mueble de madera.