Intervienen 20 toneladas de marisco y pescado caducados, algunos desde 2019, listos para vender

La Guardia Civil y personal de la Conselleria de Salud del Govern balear han intervenido 20 toneladas de marisco y pescado en mal estado en una empresa distribuidora de alimentos ubicada en Palma. La actuación se llevó a cabo el pasado mes de abril y ha concluido con un expediente sancionador que impone multas por valor de 90.000 euros por dos infracciones muy graves.

Durante la inspección, agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) y técnicos de Salud Pública comprobaron que la mayoría de los productos almacenados tenían la fecha de consumo preferente ampliamente caducada, algunos incluso desde 2019. El hallazgo evidenció un prolongado incumplimiento de las normas básicas de seguridad alimentaria.

Los investigadores detectaron además que la cadena de frío necesaria para la conservación adecuada de pescados y mariscos se había roto en parte del lote intervenido. Aun así, los responsables de la distribuidora habían vuelto a congelar los productos para su futura comercialización, una práctica prohibida que supone un grave riesgo para la salud de los consumidores.

Ante estas irregularidades, los inspectores procedieron a inmovilizar de inmediato la totalidad de las 20 toneladas de alimentos para evitar que entraran en el circuito de distribución y pudieran llegar a comercios o establecimientos de restauración.

El proceso sancionador abierto contra la empresa ha culminado con la imposición de dos multas muy graves que suman 90.000 euros.