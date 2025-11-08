Investigan en Marruecos la compra por representantes locales de teléfonos de lujo pese a los presupuestos limitados de sus comunidades

Investigan en Marruecos la compra por representantes y funcionarios de comunidades urbanas y rurales de teléfonos de lujo de los últimos modelos de iPhone y Samsung por cantidades que oscilaban entre 9.000 (840 euros) y 15.000 dirhams (1.400), a pesar de las limitadas capacidades de estas comunidades.

Las compras sospechosas, informa Hespress, incluyen ordenadores portátiles de alta gama, cuyo coste oscilaba entre 4.500 y 9.000 dirhams, sin utilizarlos para los fines administrativos para los que estaban destinados.

Se investiga si se ha producido malversación de fondos públicos y violaciones de las normas de gobernanza en la gestión de los recursos colectivos, así como el incumplimiento de las directivas del Ministro del Interior de aplicar la austeridad en la gestión de los gastos operativos y adoptar prácticas de gobernanza adecuadas al preparar los presupuestos, especialmente en lo que respecta a las categorías de gasto, agrega.

Los representantes aprobaron importantes partidas para servicios telefónicos sin objeciones, a pesar de la difícil situación financiera de los municipios. En este sentido, el gobernador de la provincia de Berrechid, en la región de Casablanca-Settat, se vio obligado a devolver los presupuestos de tres municipios de su jurisdicción a los consejos municipales para su modificación durante sesiones extraordinarias. Se debió a la inclusión de 420.000 dirhams en el presupuesto de uno de estos municipios para tasas y cargos relacionados con las comunicaciones inalámbricas.

Las directivas centrales instaban a los trabajadores a ser estrictos en la aplicación de las medidas de reducción de costes contenidas en varias comunicaciones firmadas por el Ministro del Interior.