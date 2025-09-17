El italiano Arcuri, ex de Juana Rivas, juzgado por maltrato a sus hijos en Cagliari

El juicio contra Francesco Arcuri, expareja de la española Juana Rivas, en el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, suroeste de Italia), por presunto maltrato físico y psicológico a sus hijos comienza este jueves, casi dos meses después de que el menor, de 11 años, volviese desde España con él, que tiene la custodia.

A las 9.00 hora local (7.00 GMT) está programada la primera audiencia del juicio, independiente del proceso civil entre Rivas y su expareja por la custodia de los hijos y cuya apertura fue decidida en junio pasado en una audiencia preliminar por el juez a raíz de las acusaciones formuladas por sus propios vástagos.

En el auto del procedimiento, al que tuvo acceso EFE, la defensa de Arcuri solicitó en la audiencia preliminar el sobreseimiento de la causa para dar por concluido este proceso legal, al considerar que las declaraciones de los hijos presentadas por Rivas son "de origen unilateral" y que nunca tuvieron "la oportunidad de discutirlas".

Y citó, como ejemplo, que el hijo menor, Daniel, declaró que su padre le espiaba: "Me ha puesto una aplicación en el teléfono que me regaló, que le habría indicado que estaría durante las vacaciones de Navidad en Granada", recoge la defensa en el auto.

En opinión del letrado de Arcuri, hay "falta de fiabilidad", al tiempo que subrayó que la defensa no ha tenido la posibilidad de "interactuar con sus propios peritos sobre estas declaraciones que, al parecer, Daniel está haciendo".

Sin embargo, el juez consideró que "no concurren las condiciones para dictar sentencia de sobreseimiento" y envió a Arcuri al juicio que comienza este jueves.

Para el letrado de Rivas, Carlos Aránguez, el juicio que comienza este jueves es un paso fundamental en el reconocimiento de unos hechos que "tanto daño y sufrimiento llevan ocasionado a Juana Rivas y sus hijos, víctimas de violencia de género vicaria e institucional".

En julio, Juana Rivas entregó por orden judicial, a su hijo menor, de 11 años, a su padre, quien tiene la custodia, tras permanecer siete meses en España, adonde había viajado en diciembre anterior para pasar la Navidad con su madre y su hermano, ya mayor de edad, en Maracena (Granada).

Tras las vacaciones navideñas, Rivas debía entregarlo al padre, pero una medida cautelar permitió aplazar su vuelta a Italia. Sin embargo, en julio pasado, la justicia española desestimó el último recurso de la madre para frenar que se cumpliera la sentencia que otorgaba la custodia del hijo menor al padre y fijó su entrega y su regreso a Italia, lo que se produjo finalmente el 25 de julio, tras un primer intento fallido.

Un día antes, además, la Audiencia de Granada estimó parcialmente un recurso de Arcuri y ordenó investigar a Rivas por un posible delito de sustracción de menores, el mismo por el que fue condenada en 2018 y posteriormente indultada y por el que deberá declarar el próximo 30 de octubre.

La condena a cinco años de prisión de Rivas por dos delitos de sustracción de menores fue reducida a la mitad por el Supremo en 2021 y, tras un indulto parcial aprobado ese mismo año por el Gobierno español, quedó finalmente en un año y tres meses de prisión.

La vigencia del indulto está condicionada a que no cometa el mismo delito por el que fue condenada en el periodo de cuatro años, plazo que aún está vigente.

Este largo periplo judicial se remonta al verano de 2017, cuando Rivas estuvo un mes en paradero desconocido con sus hijos para no entregarlos al padre con el argumento de protegerlos del presunto maltrato de Arcuri. En aquel entonces sus hijos tenían 11 y 3 años; hoy el mayor de ellos, Gabriel, ya tiene 19, informa Efe.