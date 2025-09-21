Un italiano explica por qué la resaca es tan común en España: "Sois muy diferentes"

Davide Militano, italiano afincado en Valencia, ha arrancado más de 150.000 visualizaciones en TikTok al explicar por qué, según su experiencia, la resaca en España es casi un deporte nacional.

En el vídeo que publica bajo el perfil @davidemilitano, el joven siciliano asegura que la fiesta en su país natal acaba sobre las cuatro de la madrugada, mientras que en España "es infinita" y eso confunde al viajero que llega por primera vez.

El tiktoker comienza su relato subrayando que en Italia la secuencia es clásica: cena, pub o discoteca y, sobre las 4 de la mañana, "la discoteca te cierra". En cambio, describe la rutina española como un bucle que se repite: cena, pub, discoteca hasta las7 y, después, "te vas a un after". Con tono entre sorprendido y admirado, concluye: "Tú te confundes y tranquilamente puedes seguir dos días. Esto es España también".

"Si te gusta la fiesta, España es el mejor país del mundo"

Davide no oculta su asombro ante la resistencia de los españoles y, para rematar, lanza la frase que resume su vídeo: "Si te gusta la fiesta, España es el mejor país del mundo". Su publicación ha desatado los comentarios de españoles que confiesan que antes de ir a casa "nos metíamos a desayunar" o que directamente terminaban la noche con "churros con chocolate".

Otros le cuentan que salen los viernes y regresan el domingo, mientras un usuario llamado Charly resume la experiencia compartida: "Las resacas en Italia y en España son iguales: al día siguiente dando entre asco y pena". La comparación del italiano ha servido para reafirmar que la fama de la noche española no es exagerada y que, para muchos, la clave está en no ponerle hora de cierre al divertimento.