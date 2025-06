Izanami Martínez, antropóloga: "A más potencial intelectual, menos rendimiento académico y profesional"

El porcentaje de jóvenes de entre 18 y 24 años en nuestro país que dejan los estudios se situó en el 13,2% durante los tres primeros trimestres de 2024. Es un número muy representativo, con causas muy diversas como pueden ser las circunstancias familiares complicadas, dificultades económicas y la percepción de falta de utilidad en la educación. Por tanto, "el abandono educativo temprano sigue siendo uno de los mayores desafíos para el sistema educativo en España,por su impacto individual en las trayectorias de vida de los jóvenes y también por sus implicaciones en el desarrollo económico, social y cultural del país", como explicó Ismael Sanz, director del área de Educación de Funcas.

Muchas veces el éxito escolar y laboral también se ve marcado por las capacidades. Los niños con menor capacidad intelectual tradicionalmente han tenido más problemas, pero no es el único colectivo que sufre. La madre, antropóloga y la fundadora de Soulgate, además de experta en neurociencia y comportamiento humano, Izanami Martínez ha profundiado sobre este tema en TikTok con un vídeo que ya suma más de un millón de visualizaciones. Su explicación parte de una sorprendentente afirmación base: "A más potencial intelectual, menos rendimiento académico y menos rendimiento profesional".

¿Por qué un mayor potencial implica menos rendimiento?

Esta afirmación puede sorprender a priori, pero tiene fondo numérico: "El 70% de las personas con alta capacidad son fracaso escolar". Explica la razón: "Ser inteligente no solo es sacar buenas notas y que se te den bien las matemáticas". La antropóloga revela qué es ser inteligente realmente: "Es una cuestión de neurodiversidad, de operar en un entorno normativo con un cerebro que aprende, piensa, decide y siente diferente". Esa diferenciación del resto de usuarios lleva al fracaso escolar en muchas ocasiones según Izanami.

Esto necesitan las personas de altas capacidades para mostrar su potencial

Según su explicación, el problema no es falta de compresión, sino un exceso y una manera diferente a la habitual de entender las cosas. Sin embargo, las capacidades están ahí, aunque muchas veces ocultas. La experta en neurociencia revela lo que se necesita para que realmente una persona con altas capacidades saque todo lo que está dentro: "Solo accede a su potencial cuando pulsa el centro motivacional de aprender o ayudar".

Así piensan las personas con altas capacidades

Como explica previamente, su pensamiento es totalmente diferente al normativo y funciona de una manera particular. Las personas de altas capacidades tienen una manera concreta y es la siguiente: "Las personas con alta capacidad piensan de manera arborescente, conectando ideas a gran velocidad y de manera subconsciente". Todo ocurre porque su cerebro no reacciona exactamente igual: "Tienen un cerebro sobreexcitable, que procesa sensaciones y emociones a un volumen más elevado". Esto último tiene una consecuencia: "Por eso, la probabilidad de sufrir enfermedades mentales es más alta".

Estas personas también suelen tener problemas a la hora de socializar: "Las relaciones interpersonales son un reto complicado", concluye. En la descripción deja claro algo que muchas veces se confunde: "Tener altas capacidades no es ser superdotado". Toda esta explicación es desde la experiencia: "A mí me diagnosticaron altas capacidades cuando era pequeña. Y puedo asegurar que me ha facilitado muchas cosas, pero también me las ha dificultado".