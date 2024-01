Un joven gana por primera vez en España el sorteo Eurodreams: 20.000 euros al mes durante 30 años

EuroDreams ha repartido suerte en España. En el sorteo celebrado este lunes 22 de enero de 2024, un joven ha conseguido un sueldo de 20.000 euros al mes durante treinta años y se ha convertido en la primera persona en nuestro país en hacerse con este premio.

El ganador compró el boleto premiado en la administración número 1 de de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) a través de la aplicación TuLotero.

"Esto es un sueño. Todavía no me lo creo. Estaba esperando vuestra llamada. Estaba en el trabajo y sólo estaba pendiente de ver si podía cogerla. Qué alegría. Me habéis cambiado la vida", ha afirmado el afortunado, un joven de entre 20 y 30 años que eligió los números de forma aleatoria, ha informado TuLotero en un comunicado.

Iván, dueño de la Administración 1 de El Escorial, recibió a las 21.30 horas la llamada del delegado de Loterías para felicitarle e indicarle que había entregado el premio. "Cuando me llamó, tenía la intuición de que lo había dado a través de TuLotero. Estamos todos muy contentos de que nuestro pueblo sea el primero donde cayó el Eurodreams de toda España", ha señalado.

El ganador recibirá su premio de forma íntegra y contará con un servicio de asesoramiento personal. "Muchos ganadores nos agradecen el trato personalizado y los consejos que les damos para poder administrar de forma correcta su dinero cuando ganan un gran premio", ha afirmado el responsable en España TuLotero, Carlos Pesquera.

Desde que nació este sorteo, hermano de Euromillones, se han repartido cinco premios de segunda categoría en España. Desde Loterías y Apuestas del Estado detallan que en 2023 hubo dos ganadores de esta categoría en Lastres (Asturias), Aguadulce (Almería), Santa Marta de Tormes (Salamanca), Madrid y Santa Margarita (Islas Baleares).

EuroDreams tiene seis categorías de premios y en cada apuesta se puede elegir 6 números del 1 al 40 y un sueño de una tabla del 1 al 5. La diferencia con otros sorteos radica en la escala y los tipos de premios que ofrece. Este juego de azar ofrece pagos en forma de pago mensual, como el conocido sueldazo Nescafé. Estos premios se dividirán en las siguientes categorías: