Un joven muere al caer su coche desde un puente y el bombero que lo socorre descubre que es su hijo

La noche del sábado se tiñó de tragedia en la región de Gallura, al norte de Italia, cuando un coche con cinco jóvenes a bordo se estrelló contra un puente en la carretera rural Baldu-L’Agnata, a las afueras de Tempio Pausania, en la isla de Cerdeña. El impacto provocó la muerte de Omar Masia, de 25 años, natural de Calangianus.

Lo más desgarrador del suceso fue que el padre de la víctima, Massimiliano Masia, bombero del destacamento local, acudió al lugar para prestar auxilio sin saber que socorría a su propio hijo. La escena ha conmocionado a toda la comunidad, según medios locales como La Nuova Sardegna.

El grupo se dirigía a una fiesta en una casa particular cuando, por causas aún bajo investigación, el BMW en el que viajaban se salió de la vía y cayó desde el puente. El conductor logró salir del vehículo y, al no tener cobertura móvil, corrió a una casa cercana para pedir ayuda.

Los servicios de emergencia y los Carabineros llegaron poco después. Los cuatro acompañantes de Omar sufrieron heridas graves y fueron trasladados al hospital, mientras se investiga si hubo exceso de velocidad, fallo mecánico o condiciones adversas en la vía.