Muere un turista británico al caer desde el balcón de un hotel en Canarias tras romperse una barandilla

Un turista británico ha fallecido y otro se encuentra en estado crítico tras caer desde el balcón de un hotel en Costa Teguise, Lanzarote. El trágico accidente ocurrió en la madrugada del sábado, cuando la barandilla del alojamiento turístico cedió, provocando una caída de casi seis metros.

Los dos afectados, de 56 y 54 años, se precipitaron al vacío. Uno de ellos murió en el acto, mientras que el segundo fue trasladado de urgencia a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Doctor José Molina Orosa. Aunque sus lesiones exactas no han sido confirmadas, su estado sigue siendo grave.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir el aviso sobre la caída alrededor de la 1:30 de la madrugada. A su llegada, los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento de uno de los hombres. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, incluyendo una posible negligencia en el mantenimiento estructural del hotel.

Por el momento, no se ha revelado la identidad de los dos ciudadanos británicos, ni si existía algún parentesco entre ellos. Tampoco se ha especificado el nombre del establecimiento donde ocurrió el suceso.

Este nuevo caso se suma a una preocupante serie de accidentes que han afectado a turistas británicos en destinos españoles. En agosto, un joven de 22 años resultó gravemente herido tras caer desde tres pisos en Ibiza, y en julio, otro turista fue ingresado en cuidados intensivos tras golpearse la cabeza en una piscina. Las autoridades advierten sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en complejos turísticos.