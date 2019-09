La Defensa considera que no se está haciendo un juicio justo para Ana Julia Quezada

Al terminar la sesión de hoy, el abogado de la acusación particular, Esteban Hernández Thiel, manifestó que “hay una discrepancia sobre la interpretación legal (cuándo preguntar) con la presidencia”. Sobre el orden de preguntas, Thiel afirmó que “entendemos que se vulnera tanto el Convenio de Roma para la protección de derechos fundamentales y la Constitución Española, así como otros convenios para la protección de los derechos humanos que es el derecho a un juicio justo”. Sobre si considera que es un juicio justo, Thiel explicó que “yo formulo protesta cuando entiendo que procede hacerlas. E igualmente las partes no decidimos, ese duro trabajo lo tienen los jueces tanto en primer instancia como en instancias superiores”.

“Entiendo que no se está manteniendo una igualdad y así lo denuncio y que se vulnera el derecho a la defensa y así lo denuncio”, añadió al ser preguntado si va a recurrir por vulneración de derechos de defensa.

Thiel hizo estas afirmaciones después de que durante la sesión de hoy, la defensa solicitó repreguntar al citado capitán de la UCO, a lo que la presidenta de sala se negó, porque “no tiene derecho a repreguntar”. Thiel, entonces, consideró “que se produce una indefensión -de la acusada- y que va en contra del Convenio de Roma al no poder preguntar tras las preguntas de la acusación particular y la defensa, algo que se repitió en al menos tres ocasiones. Lo que, según la acusación particular, responde a una estrategia.