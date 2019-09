La madre de Gabriel pide que se prohíba emitir contenidos de cómo murió su pequeño

Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel de solo ocho años, ha mandado un comunicado pidiendo que se "actúe rápidamente en la adopción de un Pacto de Estado que prohíba expresamente emitir contenidos relativos a cómo murió mi pequeño".

La madre del menor reclama también que "se proceda a las sanciones oportunas en los casos que están siendo vulnerados los derechos de mi hijo Gabriel, desobedeciendo de manera clara y expresa a todas las recomendaciones que se han hecho para evitar este circo mediático y el daño irreparable a su memoria y nuestra familia".

"Ruego, por favor, ya que ha quedado de manifiesto la necesidad y el derecho que tenemos como padres a que no se publiquen aquellos aspectos morbosos sobre cómo murió, retiren y no publiquen, ni repitan más cómo nos lo arrancó de nuestras vidas, en beneficio de titulares carentes de sensibilidad que aludiendo a su autopsia vulneran los derechos fundamentales destrozando la imagen de un menor, mi hijo de ocho años".

La madre del menor recuerda que "el hecho de que la información exista no les habilita para destrozar la imagen de mi pequeño. La Jueza ha dictado puerta cerrada para proteger nuestros derechos en las periciales que afectan a su imagen derechos y nuestra intimidad. ¡Respeten a la Justicia! La propia Magistrada, apoyada por la fiscalía, se han pronunciado en la necesidad de proteger sus derechos y los nuestros, dando instrucciones claras sobre el tratamiento de la información y tomando las medidas de protección necesarias.

¿Que más necesitan para no destrozar más la imagen de mi hijo?".

"Ruego respeten el procedimiento judicial”

Ruego respeten el derecho a vivirlo con dignidad. Ruego entiendan que estas palabras salen de una madre queriendo proteger a su hijo, y que ha sido respaldada en sus derechos y peticiones por DDHH, Tribunal Superior de Justicia e incluso las asociaciones de jueces de este país se pronunciaron sobre lo que está bien y lo que no, apoyando el derecho que tenemos a vivir este juicio con dignidad y sin que destrocen la imagen de nuestro hijo".

Además, a madre de Gabriel, tras hacer hincapié en que los medios de comunicación han de respetar a su hijo, explica que "no tengo fuerzas para asistir al juicio, no quiero entrevistas ni medios de comunicación, y me están obligando a salir como madre en el deseo primario de proteger a mi hijo haciendo aún más difícil nuestro transitar.

¡Basta Ya! Si fuese su hijo...¿Podrían leer, desgraciadamente muchos de los titulares y noticias sin que se revuelvan sus entrañas?, ¿Podrían soportar que les pregunten continuamente si esas publicaciones son ciertas?, salir a la calle y observar continuamente el dolor cuando les miran o tener miedo a salir de casa por que la continua evocación hacia su pérdida hace que quieras esconderte.

¿Podrían vivir viendo el dolor de los que los quieren? Habiendo hecho desde el respeto y la discreción lo indecible para que no tengan que soportar una sobre-información que lo único que hace es imaginártelo sufriendo al tiempo que se te parte el alma y la angustia hace que te expongas para pedir nuevamente a que no manchen su sonrisa.

Y por último, siendo lo más importante, algunos medios no están respetando adecuadamente el juicio y el tratamiento que este tipo de delitos necesita para que sea inquebrantable la sentencia, realizando juicios públicos paralelos, con expertos y retransmitiendo la información prácticamente en directo". Patricia concluye el comunicado solicitando que los medios de comunicación nos preguntemos si lo que desean es justicia o que suban sus audiencias". En el comunicado enviado por Marta, en calidad de portavoz de la madre, se afirma que "la familia está destrozada".