LIDL trae de vuelta su producto más deseado: el chocolate que arrasó en toda España

El chocolate conocido como "Dubai Style", una combinación que integra crema de pistacho, masa triturada y chocolate con leche, ha captado la atención global de manera extraordinaria.

Desde su lanzamiento, este particular dulce se ha transformado en un verdadero fenómeno en distintos mercados, consolidándose como un objeto de deseo para un público amplio.

La cadena de supermercados LIDL lanzó su propia versión de este popular chocolate en marzo de este año, logrando un éxito arrollador. Tal fue la demanda que el producto se agotó en toda España en un corto periodo, llevando a muchos consumidores a buscarlo en supermercados de países vecinos, como Portugal, donde su disponibilidad era mayor. La noticia de su búsqueda y hallazgo se propagó rápidamente a través de plataformas como TikTok, donde los usuarios compartían sus experiencias.

El regreso de un fenómeno viral y su impacto en el mercado

Ahora, LIDL ha confirmado el retorno de este codiciado chocolate a sus estanterías, una noticia esperada por muchos de sus clientes. Esta decisión responde a la alta demanda que generó el producto en su primera oleada.

El origen del chocolate estilo Dubái se remonta a 2021, aunque su popularidad inicial fue más contenida. Fue a partir de diciembre de 2023 cuando su difusión experimentó un crecimiento exponencial, impulsado principalmente por su expansión viral en TikTok, que lo catapultó a ser un producto de culto entre los jóvenes y no tan jóvenes.

Este incremento en la demanda del chocolate ha tenido un efecto relevante en el mercado de materias primas. El diario Financial Times ya alertó que la fiebre por este dulce estaba provocando una subida considerable en los precios del pistacho a nivel mundial. La situación se ve agravada por una escasez preexistente de este fruto seco, resultado de una cosecha poco fructífera el año pasado en Estados Unidos, uno de los principales países exportadores.

Contrasta esta situación con la de 2023, año en el que la oferta global de pistachos superó a la demanda, lo que derivó en una caída de precios en el mercado. A esta problemática se suma la escasez de cacao, cuyos precios casi se triplicaron en 2024. Este aumento se atribuye a factores climáticos extremos y a diversas enfermedades que han afectado de manera adversa las cosechas en las principales regiones productoras. En este contexto de tensiones en la cadena de suministro, la respuesta de LIDL a un usuario sobre la permanencia del chocolate en sus lineales fue concisa: "Nada es para siempre".