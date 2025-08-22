Llega la magia italiana a Mercadona por menos de 3 euros: no te podrás resistir

El queso provolone de Hacendado se ha convertido en uno de los productos más codiciados de Mercadona, generando una demanda tan elevada que sus existencias se agotan con rapidez en los supermercados de toda España. La cadena valenciana comercializa este lácteo bajo su conocida marca propia, Hacendado, y ha desatado un auténtico fenómeno de consumo. La pregunta que surge entre los consumidores es qué elementos convierten a este queso en un artículo tan excepcionalmente popular y buscado.

Asimismo, la clave de la calidad superior de este provolone reside en su composición y origen. Este producto está elaborado exclusivamente con leche de vaca, sal y cuajo, prescindiendo por completo de aditivos o conservantes en su fabricación. Esta simplicidad es un factor determinante en su pureza. Su creación es fruto de una colaboración estratégica entre Mercadona y la cooperativa italiana Latteria Soresina, lo que garantiza la autenticidad y el "saber hacer" tradicional transalpino.

Por otro lado, la accesibilidad de este provolone también juega un papel fundamental en su éxito. Se distribuye en los supermercados españoles en un formato práctico de 200 gramos, facilitando su adquisición. El precio por cada unidad de 200 gramos es de 2,60 euros, posicionándolo como una opción con una relación calidad-precio muy competitiva en el mercado. En cuanto a su perfil nutricional, cada 100 gramos de producto aportan 365 kcal, 29 gramos de grasa y 24 gramos de proteína, datos de interés para el consumidor.

El fenómeno Hacendado y la gestión de una demanda imparable

La irrupción de este queso provolone como un nuevo superventas en Mercadona pone de manifiesto la capacidad de la compañía para identificar y lanzar productos que conectan con las preferencias del público, convirtiéndose en fenómenos virales en el lineal. Este éxito, resultado de combinar calidad y un precio atractivo.

De este modo, Mercadona consolida su reputación de ofrecer artículos de alimentación que, sin hacer ruido, logran una penetración notable en los hogares españoles. La estratégica selección de proveedores, como Latteria Soresina, es un pilar central, asegurando que los productos Hacendado mantengan estándares elevados de calidad que los diferencien.

Finalmente, el desafío constante para la cadena valenciana radica en poder satisfacer la demanda insaciable que genera este provolone. La rapidez con la que se vacían las estanterías atestigua la persistencia de un fenómeno de consumo que continúa, consolidando al queso provolone de Hacendado como uno de los pilares de su oferta y un bendecido quebradero de cabeza logístico.