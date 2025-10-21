Localizada en Irún una menor desaparecida en Jaén y detenido el varón que la indujo a abandonar su domicilio

La Policía Nacional de Irun (Gipuzkoa) ha localizado a una menor desaparecida en Jaén y ha detenido a un varón por inducirla a abandonar su domicilio. El arrestado contactó con la menor a través de un chat de un videojuego y llegó a publicar en redes sociales que era su "víctima número ocho".

En un comunicado, la Delegación del Gobierno central en Euskadi ha informado de que agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Irun localizaron y reintegraron a su familia a una menor de 16 años de edad, cuya desaparición había sido denunciada en Jaén el pasado día 17 de septiembre.

Una vez se realizaron las primeras investigaciones en relación con esta denuncia por parte de la Comisaría de Jaén, se llegó al conocimiento de que la menor podría haber sido inducida al abandono de su domicilio familiar por parte de un varón de unos 30 años de edad, al cual había conocido a través de un chat de un conocido videojuego, "muy popular entre los menores".

Las mismas fuentes han detallado que el ahora arrestado, "tras estrechar la relación con la menor y ganarse su confianza haciendo uso del chat del videojuego, se personó en Jaén desde el norte para conocer en persona a la menor".

"Una vez se conocen, él le entregó varios regalos y 200 euros en efectivo, con la finalidad de demostrarle que iba en serio", han apuntado las mismas fuentes. Además, se ha tenido conocimiento que "este modo de actuar por parte del este varón era habitual y que ya la habría utilizado con otras menores con anterioridad".

La Policía Nacional ha explicado que "fue pasando el tiempo y continuaron hablando, logrando el detenido que la menor se aislará de sus amigos, incluso de los virtuales, llegando a eliminar a todos sus contactos, motivado por la diferencia de edad y la inmadurez de ella".

El varón llegó a manifestar a la menor que "con dinero puedo hacer cualquier cosa" y que tenía "varios contactos para secuestrar a cualquiera". Finalmente, el varón volvió a personarse en Jaén, consiguiendo convencer a la menor para que abandonara su domicilio familiar, así como su vida, y se marchara con él a Francia.

Las mismas fuentes han indicado que el detenido llegó a publicar en sus redes sociales expresiones como "eres mi víctima número ocho, contigo cruzaré fronteras".

Una vez se tuvo conocimiento de estos hechos por parte de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Irun, los agentes comenzaron a realizar las gestiones oportunas con la finalidad de localizar a la menor y restituir a la misma a su familia.

De esta forma se logró contactar con la familia del detenido, a quienes se les explicaron los hechos, siendo éstos quienes hacen entrega de la menor, que fue asistida en dependencias policiales hasta que ser restituida a sus padres.

Los agentes continuaron con la investigación iniciada en relación con estos hechos con la finalidad del total esclarecimiento de los mismos, procediendo de este modo el día 3 de octubre a la localización y detención como presunto autor de un delito de inducción al abandono del domicilio familiar de este varón, quien fue puesto a disposición judicial tras la finalización de las diligencias.

Por parte de Policía Nacional y del INCIBE se recuerdan como consejos de ciberseguridad para padres de menores en relación con las redes sociales, retrasar lo máximo la entrega del móvil, hacer uso de aplicaciones de control parental, enseñarles a mantener los perfiles de las redes sociales privados y bloquear a quienes les incomoden.