Marian Rojas explica cómo funciona el enamoramiento y cuánto dura: "el amor cuando llega es muy ciego y cuando se va muy lúcido"

La especialista en psiquiatría y escritora, Marian Rojas Estapé, explica cómo funciona el enamoramiento, y cuánto dura esta fase o experiencia del amor que todos buscamos vivir una y otra vez. Esta vez fue en una entrevista para el conocido podcast de 'Nude Project', titulado "Una Terapia Completa con Marian Rojas".

El episodio esta cargado de discusiones sobre temas relacionados con la salud mental, el bienestar emocional y estrategias para manejar el estrés y la ansiedad. Entre las temáticas, la psiquiatra habló del amor y el enamoramiento y cómo entenderlo para que sea una experiencia agradable y no algo que conlleve traumas y ansiedad.

Rojas Estapé, basándose en los estudios de Helen Fischer, afirma que el enamoramiento tiene un límite. Esto se debe a que estar en este 'estado' responde a un proceso bioquímico donde “el sistema límbico libera muchas sustancias, y la corteza prefrontal, que te ayuda a pensar y decir no me conviene, deja de funcionar”. De ahí se entiende que, "el amor cuando llega es muy ciego y cuando se va muy lúcido".

Cómo funciona el enamoramiento

En primer lugar, hay que señalar la diferencia entre el amor y el enamoramiento. Según Marian Rojas, el amor es una lucha que conlleva compromiso y, como todas las relaciones, es común que el amor venga con altibajos. En el caso del enamoramiento o "chipa", ya entramos a hablar del estado emocional que se caracteriza por esas sensaciones positivas que se experimentan tanto a nivel mental como físico, el enamoramiento es usualmente la etapa sencilla.

En este sentido, hay dos químicos que hacen que nuestro cuerpo reaccione y se comporte como lo hace durante el enamoramiento: la oxitocina, que según Rojas Estapé, es la hormona del vínculo y se encarga de que exista el cariño, la calma y el contacto; y la dopamina, la hormona del placer y la felicidad. Estas dos hormonas también actúan como inhibidores, "lo que nos permite discernir y decir no me conviene, es mi jefe, la ex de mi mejor amigo, esos pensamientos dan igual, la corteza prefrontal deja de funcionar".

La antropóloga, Helen Fisher, citada por Marian, estipula que todo vínculo de pareja pasa por tres etapas: deseo o lujuria, atracción y unión. El deseo o lujuria parte del ámbito sexual, impulsado por la testosterona, es lo que nos motiva inicialmente a buscar pareja. Posteriormente, está la atracción o el enamoramiento que se produce, influido por niveles bajos de serotonina y altos de dopamina, que generan sensaciones de bienestar.

Finalmente, cuando el amor se consolida, aparece el vínculo y la atracción evoluciona hacia una relación estable y segura, mediada por la oxitocina y la vasopresina, que fomentan la unión duradera. Esta misma idea se refuerza por los comentario de Rojas Estapé que afirma que "muchas personas creen que cuando ya no hay chispa entonces se acaba el amor, y no es así el amor se vive de muchas maneras".

Cuánto dura el amor

El enamoramiento es entonces una "cumbre química" que suele terminar después de un año, 17 meses para ser más exactos, sea porque el cerebro produce menos sustancias o porque los receptores se adormecen.

Según Fisher, alrededor de 12 a 15 meses después de que comienza el amor, los niveles hormonales relacionados con el enamoramiento disminuyen, y el cerebro vuelve a su actividad normal. Esto permite obtener una perspectiva más clara y realista de la persona con la que estamos involucrados emocionalmente. Sin embargo, esto no quiere decir que la relación tenga que acabarse.

Rojas Estapé dice que es cuestión de pensar, "una cosa es que tu digas, me quiero enamorar, quiero encontrar a la persona con la que pasar el resto de mi vida y otra es quiero pasármela bien un rato, son dos conceptos distintos". Según las psiquiatra, "si estamos en el enamoramiento para el proyecto de vida esto funciona".