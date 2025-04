Mario Alonso Puig, doctor: "Hay dos tipos de éxito completamente diferentes"

El cirujano, conferencista y escritor Mario Alonso Puig, reconocido por su enfoque humanista y su trabajo en el campo del desarrollo personal, ha lanzado una profunda reflexión sobre los modelos de éxito que imperan en la sociedad actual. Con una mezcla de claridad científica y sensibilidad emocional, Puig distingue entre el "éxito en el tener" y el "éxito en el ser", una diferenciación que invita a replantear prioridades en un mundo dominado por las apariencias y el materialismo.

Mario Alonso Puig no es un desconocido en el ámbito del liderazgo y la transformación personal. Médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo, estudió en Harvard Medical School y es miembro de la New York Academy of Sciences y de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Sin embargo, su trayectoria profesional dio un giro hacia la divulgación y la motivación, convirtiéndose en una voz influyente que integra ciencia, filosofía y espiritualidad para inspirar a miles de personas.

En una reciente intervención, Puig compartió su visión sobre los dos grandes tipos de éxito: uno ligado al tener (posesiones, reconocimiento, estatus) y otro vinculado al ser (la autenticidad, la alegría interior, la calidad humana). "Si veo una persona que tiene un coche estupendo, vive en un sitio precioso, lleva ropa bonita, esta persona tiene éxito", explica. También lo reconoce en quienes han triunfado profesionalmente o reciben atención social. "Este es el éxito del tener", dice, "es el menos importante, aunque nuestra sociedad sea en general lo que más valora".

El verdadero éxito, en palabras del doctor, es otro. "Para mí el gran éxito es el éxito en el ser. Cuando una persona irradia algo especial, cuando su sola presencia alegra el alma", afirma. Puig ilustra esta idea con una anécdota vivida en el País Vasco, donde impartía un curso para ingenieros de una importante empresa aeronáutica. Tras la formación, se encontró con un pastor llamado Nicolás, que "tenía un ojo, tres dientes y unas pocas ovejas", y que, sin embargo, desprendía una felicidad genuina y contagiosa. "Teóricamente, desde el criterio de este mundo, era un hombre que no tenía éxito. Pero era un hombre exitoso", recuerda Puig.

Para el médico, el error común es pensar que el vacío existencial puede llenarse con logros materiales. "Tú puedes tener y puedes ser. Pero porque tengas mucho, no necesariamente vas a ser feliz. Tampoco porque tengas poco", sostiene. Lo importante, recalca, es no confundir el ser con el tener: "Una persona no es más que otra por tener más. Lo que te identifica es quién eres, no lo que posees".

En esta línea, Puig defiende que no existe incompatibilidad entre ambos tipos de éxito, pero advierte sobre los peligros del apego al tener. "Conozco personas excepcionales que tienen muchas cosas, pero tienen claro que lo más importante es quiénes son. No están apegados a lo que tienen. Son generosos, contribuyen, disfrutan, pero no se definen por ello".

Frente a la creencia de que la paz solo se encuentra en el aislamiento o en entornos ideales, el doctor desmonta también esa idea: "Tú puedes tener serenidad y paz en medio de la gran ciudad y puedes estar muy alterado en una cueva. Es decir, confundimos conceptos que no son incompatibles".