Marta Pérez, joven en estado de mínima conciencia por un batido, avanza en su recuperación: “Empieza a tener movimientos”

Estamos completamente expuestos pese a tomar precauciones y en cualquier momento nos puede cambiar la vida para siempre. A Marta Pérez le cambió en 2022 cuando acudió a su gimnasio para entrenar con una amiga. Allí le dieron a probar un batido de proteínas con pistacho. Ella preguntó si contenía ese fruto seco al que es alérgica y al recibir respuesta negativa, lo probó. Sin embargo, sí llevaba y sufrió grave reacción alérgica y un posterior shock anafiláctico.

Esta ingesta llevó a la joven alicantina a estar en coma. Comenzó su recuperación en el hospital Vithas Valencia Consuelo tras un traslado desde otro centro de Alcoy, al que pusieron diferentes reclamaciones. Sin embargo, tras dos años y cuatro meses, Marta Pérez fue dada de alta, lo que produjo un choque de sensaciones en su madre, ya que la recuperación todavía no estaba completada: "Por una parte, estoy contenta de que después de dos años y cuatro meses, Marta va a estar en casa definitivamente y eso es un sentimiento bonito porque hace mucho tiempo que nos gustaría que estuviera en casa. Por otra parte, el sentimiento de abandono, de desesperación, de desolación", afirmó tras la vuelta a casa.

La lucha continúa

Su madre ha ido narrando el proceso mediante las redes sociales y con entrevistas a distintos medios para que sea conocida y se puedan evitar situaciones similares. También para que cuando ocurran la atención sea mayor. En el mes que se cumplen tres años de calvario, la joven, que incluso llegó a estar diez minutos en parada, sigue con su incansable lucha para buscar acercarse a una normalidad que la familia vio arrebatada ese día.

Actualmente se somete a sesiones de forma periódica en Klinik PM. Allí realiza un tratamiento de precisión que comienza a dar sus frutos. Las imágenes muestran una mejoría en su movilidad muscular, perdida tras tomar el batido. "Con este aparato se aprecia que incluso tiene el control motor para que no caiga la pierna. Se le nota y vamos a por más", se explica durante el vídeo. Los propios especialistas explican el proceso: "Gracias a esta máquina, combinado con R, estamos apreciando que la musculatura de la pierna de Marta empieza a tener movimientos".

Ya se aprecia la evolución

Durante el vídeo, en el que se muestra el tratamiento, la experta explica la evolución: "Ha sido muy progresivo, con los días que llevamos han ido aumentando la potencia y ya hemos conseguido llegar a un 80%". Esto ha producido un cambio: "Antes esos movimientos no se producían y era pasivo", desvelan. El gran cambio es la activación muscular: "Antes no había esa activación total".

Una lucha compartida

Si Marta Pérez no se rinde, tampoco lo hace María Verdejo, su madre. Ella va compartiendo toda la evolución de su hija en Instagram y TikTok, donde tiene una cuenta prácticamente dedicada a ella. Explica todos los avances, pero no se detiene ahí. También tiene una página web en la que narra su historia completa junto a Juan, padre de Marta, y desde la que se puede ayudar a la familia. Aunque la recuperación avanza, todavía necesitan gran ayuda tanto económica como material.