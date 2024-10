Los menores condenados por la muerte de Samuel Luiz alegan que solo recuerdan una "trifulca"

Los jóvenes que eran menores en el momento de la agresión mortal a Samuel Luiz -- y que fueron condenados por estos hechos a tres años y medio de internamiento en un centro de menores, tras un acuerdo entre las partes -- han alegado que no recordaban sobre el día de los hechos.

Uno de ellos, Marco F.O., ha manifestado también que esa noche habían consumido alcohol el grupo con el que estaban, desde que llegaron y hasta que se marcharon. Ya sobre el exterior del local de ocio donde, según las acusaciones, comenzó la agresión a la víctima, dijo que vio "como una trifulca".

"Vi mucha gente, había gritos, gente corriendo", ha manifestado, a su vez, David R.V. "No le podría decir, no lo sé", ha expuesto al ser preguntado sobre la supuesta participación o presencia de los acusados y de la intervención de las personas que estaban allí.

Y es que "no lo recuerdo" o "no lo sé" ha sido lo más repetido por ambos en sus contestaciones a las preguntas de las partes personadas. "Fui por allí a ver el tumulto", manifestó este último sobre ese día.

Marco, el primero en declarar -- como el otro joven como testigos y a través de videoconferencia -- manifestó que no vio a Catherine S.B. "hacer nada" ni tampoco a otro de los procesados Kaio A.S.C., al que no identificó en las fotos aportadas en el juicio que se celebra en la Audiencia de A Coruña.

"No vi a Diego abalanzarse pero escuché gritos, como una trifulca y me acerqué", algo que hizo, precisó, con Alejandro M.R., del que señaló que tampoco hizo "nada". "Llego tarde a la trifulca y me fui antes de que acabase", ha precisado sobre el momento de la agresión inicial a Samuel.

Esto en unas declaraciones testificales en las que aseguró también no recordar si Diego M.M. le había pedido borrar del teléfono las conversaciones que, según los investigadores, mantuvieron tras los hechos. Tampoco escuchó decir a otro de los acusados, Alejandro F.R. que "solo le había dado unos puñetazos". De la víctima, indicó que se enteró al día siguiente de su muerte.

"No lo escuché", ha recalcado en línea con lo manifestado por el que en julio de 2021 era también menor. Por el contrario, sí recordaba el alcohol que habían consumido.

Con posterioridad, en declaraciones a los periodistas, letrados de las defensas han destacado estos testimonios al considerar que de forma "clara y contundente", expuso el letrado de Kaio A.S.C., se exculpaba a su cliente.

"No hay ninguna acusación contra ella, estaba en el lugar equivocado con gente inoportuna", ha sentenciado el de Catherine S.B. De Diego M.M. su abogado ha señalado que hablará el día de su declaración en relación a los hechos "que vio y percibió" pero no los que se les pretende, dijo, atribuir, informa Ep.